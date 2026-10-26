За ночь над Россией сбили 290 беспилотников
Силы ПВО в период с 20:00 мск 25 октября до 9:00 мск 26 октября уничтожили 290 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Дроны сбивали над приграничными областями, в Центральной России и на юге страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, под удар БПЛА попали Белгородская, Брянская, Воронежская, Волгоградская, Калужская, Курская, Липецкая, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская и Московская области.
Одна из самых масштабных атак пришлась по Воронежской области. Над регионом сбили 113 беспилотников, 70 из них — над Воронежем. Погибли два человека, еще 17 пострадали. Произошел пожар на промышленных объектах и в деловом центре.