Матч «Барселона»—«Реал» перенесли из-за протестов в Каталонии

В Барселоне перенесли матч чемпионата Испании «Барселона»—«Реал», сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Игра была назначена на 26 октября на стадионе «Камп Ноу».
Команды должны определиться с новой датой до 21 октября. Если они не смогут договориться, то дату назначит RFEF.
В Барселоне продолжаются массовые протесты. Только этой ночью количество пострадавших превысило 40 человек. Причиной акций протеста стали реальные сроки заключения, назначенные каталонским политикам, которые проводили референдум в 2017 году. На фоне протестов председатель каталонского правительства Ким Торра выступил за проведение нового референдума об определении независимости от Испании.
Подробнее о переносе матча читайте в публикации “Ъ”.
О причинах протеста — в материале “Ъ” «Правительство не рассматривает вопрос о помиловании».
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