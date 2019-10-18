Матч «Барселона»—«Реал» перенесли из-за протестов в Каталонии

В Барселоне перенесли матч чемпионата Испании «Барселона»—«Реал», сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Игра была назначена на 26 октября на стадионе «Камп Ноу».

Команды должны определиться с новой датой до 21 октября. Если они не смогут договориться, то дату назначит RFEF.

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В Барселоне продолжаются массовые протесты. Только этой ночью количество пострадавших превысило 40 человек. Причиной акций протеста стали реальные сроки заключения, назначенные каталонским политикам, которые проводили референдум в 2017 году. На фоне протестов председатель каталонского правительства Ким Торра выступил за проведение нового референдума об определении независимости от Испании.

Как Каталония добивалась независимости от Испании Читать далее

Подробнее о переносе матча читайте в публикации “Ъ”.

О причинах протеста — в материале “Ъ” «Правительство не рассматривает вопрос о помиловании».