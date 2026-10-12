Штаб президента Бразилии обвинил компанию Цукерберга во вмешательстве в выборы
12.10.2026, 06:32
В предвыборном штабе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, баллотирующегося на новый срок, заявили, что социальные платформы, принадлежащие компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), якобы ограничивают распространение его контента. Высший избирательный суд Бразилии обязал техногиганта дать разъяснения в течение 48 часов, срок истекает 13 октября, сообщает France24.
Представители Лулы да Силвы считают, что компания «заблокировала продвижение постов в ленте профиля президента Лулы», а у поста с его официального аккаунта «произошел сбой в подсчете просмотров, что повлияло на его охват». Утверждается также, что накануне первого тура голосования на президентских выборах, профили Лулы и других лидеров его партии «внезапно исчезли из функции поиска». «Серия технических проблем вызывает серьезные подозрения, что действия компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена.— "Ъ") представляют собой попытку вмешательства в бразильский избирательный процесс в интересах кандидатуры Флавио Болсонару»,— отмечается в заявлении.
Бразильское отделение компании Марка Цукерберга опровергает обвинения, называя их «просто ложными и не подтверждающимися фактами». В компании не отрицают наличие некоторых технических проблем, но подчеркивают, что они «затронули не только Бразилию или конкретные учетные записи».
25 октября в Бразилии состоится второй тур президентских выборов. В первом туре 4 октября кандидат в президенты от Либеральной партии Флавиу Болсонару набрал 47,03% голосов (56,1 млн), опередив действующего президента Лулу да Силву, который получил 45,16% (53,8 млн) голосов.