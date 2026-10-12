Штаб президента Бразилии обвинил компанию Цукерберга во вмешательстве в выборы

Представители Лулы да Силвы считают, что компания «заблокировала продвижение постов в ленте профиля президента Лулы», а у поста с его официального аккаунта «произошел сбой в подсчете просмотров, что повлияло на его охват». Утверждается также, что накануне первого тура голосования на президентских выборах, профили Лулы и других лидеров его партии «внезапно исчезли из функции поиска». «Серия технических проблем вызывает серьезные подозрения, что действия компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена.— "Ъ") представляют собой попытку вмешательства в бразильский избирательный процесс в интересах кандидатуры Флавио Болсонару»,— отмечается в заявлении.