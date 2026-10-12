Коворкинг пошел по рукам

Однако ситуацию на рынке коворкингов пока сложно назвать благоприятной. По данным участников рынка, доля свободных площадей в гибких офисах Москвы в январе—сентябре 2026 года увеличилась на 8,9 процентного пункта год к году, до 18,7%. При этом спрос на такой вид размещения сотрудников к концу текущего года может сократиться на 25,4% год к году, до 7 тыс. рабочих мест, следует из прогнозов Remain. Особенно заметна проблема заполняемости в новых проектах. При этом, говорит Андрей Новоселов, операторы вынуждены платить за аренду пространств для своих площадок независимо от загрузки.