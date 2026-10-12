Коворкинг пошел по рукам
Aspace интересуется покупкой сети Multispace
Сеть гибких офисов Multispace была создана Pridex, которая в августе 2026 года продала актив «группе профессиональных частных инвесторов», говорилось тогда в сообщении компании. Сейчас, по данным СПАРК, 100% долей в ООО «Мультиспейс Скайлайн», ООО «Мультиспейс Правда», ООО «Мультиспейс Тверская» и ООО «Мультиспейс Динамо» принадлежат ООО «Флекс Капитал». Бенефициаром и гендиректором этой организации выступает Ксения Болотова, которой принадлежат 90,1% долей в компании. Остальные 9,9% контролирует Владислав Бондаренко.
Под управлением Aspace находится 43,7 тыс. кв. м сервисных офисов. По объему управляемых коворкингов компания находится на втором месте по объему портфеля, уступая Space1, по данным CMWP. Основным владельцем, контролирующим 75% долей в компании, является АО «Мера недвижимости», 15% долей напрямую принадлежат Сергею Седову, остальные 12,75% — Ивану Гуськову. Выручка АО «А Спэйс», управляющей компании, увеличилась почти вдвое год к году, до 1,5 млрд руб., чистая выручка — на 52% год к году, до 1,1 млрд руб., следует из данных СПАРК.
Газета «Коммерсантъ» №188/Пот 12.10.2026, стр. 10