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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
ИндустрииНедвижимость и строительство

Коворкинг пошел по рукам

Aspace интересуется покупкой сети Multispace

12.10.2026, 06:30
У сети гибких офисов Multispace, проданной недавно компанией Pridex частным инвесторам вероятно появится новый владелец. Как стало известно “Ъ”, оператор сервисных офисов Aspace рассматривает возможность приобретения сети коворкингов в разных частях Москвы. Речь идет о 18,2 тыс. кв. м, которые при полной загрузке арендаторами могут приносить владельцу выручку в 1,4 млрд руб. в год.

Александр Коряков / Коммерсантъ

О том, что оператор сервисных офисов Aspace заинтересовался покупкой сети гибких офисов Multispace, сообщили три источника “Ъ”. В Aspace сообщили “Ъ”, что сейчас компания не является ни прямым, ни косвенным владельцем Multispace, однако рассматривает разные варианты для расширения своего бизнеса, в том числе за счет приобретения активов Multispace. В Multispace не ответили на запрос “Ъ”.
По данным собеседников “Ъ”, в сделку могут войти все четыре коворкинга в Москве — Multispace Dinamo, Multispace Pravda, Multispace Tverskaya и Multispace Dubinin’Sky, общая площадь которых составляет около 18,2 тыс. кв. м. Стоимость операционного бизнеса этих площадок гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает в 800–950 млн руб. По его словам, при заполнении арендаторами такого объема площадей на 90% выручка собственника может достигать 1,4 млрд руб. в год.

Сеть гибких офисов Multispace была создана Pridex, которая в августе 2026 года продала актив «группе профессиональных частных инвесторов», говорилось тогда в сообщении компании. Сейчас, по данным СПАРК, 100% долей в ООО «Мультиспейс Скайлайн», ООО «Мультиспейс Правда», ООО «Мультиспейс Тверская» и ООО «Мультиспейс Динамо» принадлежат ООО «Флекс Капитал». Бенефициаром и гендиректором этой организации выступает Ксения Болотова, которой принадлежат 90,1% долей в компании. Остальные 9,9% контролирует Владислав Бондаренко.

Под управлением Aspace находится 43,7 тыс. кв. м сервисных офисов. По объему управляемых коворкингов компания находится на втором месте по объему портфеля, уступая Space1, по данным CMWP. Основным владельцем, контролирующим 75% долей в компании, является АО «Мера недвижимости», 15% долей напрямую принадлежат Сергею Седову, остальные 12,75% — Ивану Гуськову. Выручка АО «А Спэйс», управляющей компании, увеличилась почти вдвое год к году, до 1,5 млрд руб., чистая выручка — на 52% год к году, до 1,1 млрд руб., следует из данных СПАРК.

Pridex решила продать актив, чтобы сосредоточиться на профильном бизнесе по проектированию и строительству офисов, считает руководитель офисного департамента «Инвест7» Ксения Харкевич. Для Aspace сделка может стать возможностью расширить свой портфель готовыми коворкингами, часть из которых уже сдана в аренду, добавляет она. При этом партнер Ricci Дмитрий Жидков называет площадки Multispace наиболее капиталоемкими с точки зрения инвестиций по сравнению с другими операторами сервисных офисов. Впрочем, Aspace имеет устойчивую коммерческую модель и доступ к долговому финансированию, что позволяет привлекать средства для подобных сделок, отмечает управляющий партнер Refolio (оператор сервисных офисов) Андрей Новоселов.
Однако ситуацию на рынке коворкингов пока сложно назвать благоприятной. По данным участников рынка, доля свободных площадей в гибких офисах Москвы в январе—сентябре 2026 года увеличилась на 8,9 процентного пункта год к году, до 18,7%. При этом спрос на такой вид размещения сотрудников к концу текущего года может сократиться на 25,4% год к году, до 7 тыс. рабочих мест, следует из прогнозов Remain. Особенно заметна проблема заполняемости в новых проектах. При этом, говорит Андрей Новоселов, операторы вынуждены платить за аренду пространств для своих площадок независимо от загрузки.

София Мешкова, Халиль Аминов

Газета «Коммерсантъ» №188/П

от 12.10.2026, стр. 10
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Авторы

  • Халиль Аминов
    Халиль Аминов
    заведующий отделом
  • София Мешкова
    София Мешкова
    корреспондент