«Барселона» не примет «Реал»

Федерация футбола Испании (RFEF) приняла решение о переносе матча чемпионата страны «Барселона»—«Реал» с 26 октября на другую дату. Перенос был вынужденным, поскольку в столице Каталонии в последние дни неспокойно. О новой дате проведения игры клубы должны договориться до понедельника. Если им не удастся прийти к согласию, дату назначит RFEF.

Федерация футбола Испании в пятницу объявила о том, что намеченный на 26 октября матч первенства страны, в котором «Барселона» должна была принимать «Реал», не состоится. RFEF постановила, что игра будет проведена в другой день. Федерация поручила клубам к утру понедельника самим договориться о новой дате. В случае если каталонцам и мадридцам не удастся прийти к согласию, RFEF сама выберет дату проведения «классико».

Перенос игры стал вынужденной мерой в ответ на сложную ситуацию, сложившуюся в столице Каталонии.

После того как Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам за причастность к проведению в 2017 году референдума о независимости Каталонии, по Барселоне прокатилась череда беспорядков, не утихающих до сих пор.

Первоначально рассматривался вариант обмена кругами между «Барселоной» и «Реалом». То есть 26 октября предлагалось провести игру в Мадриде, а 1 марта — в Барселоне. Но этот вариант не устроил RFEF. Она предложила просто перенести игру на декабрь. В качестве возможных дат называются 7 и 18 декабря.

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На данный момент в чемпионате Испании лидирует «Реал», в активе которого 18 очков после восьми туров, «Барселона» занимает второе место — 16 очков. Ранее в национальном первенстве гранды встречались 178 раз. Обе команды одержали по 72 победы, еще 34 матча завершились вничью. В общей сложности с учетом других турниров «Реал» и «Барселона» пересекались на поле 242 раза. Но и тут явного лидера выявить не удалось. На счету «Реала» 95 побед, «Барселоны» — 96.

Арнольд Кабанов