Билл Гейтс предупредил о «множестве неприятных сюрпризов» от ИИ в 2027 году

Господин Гейтс заявил, что сейчас не существует никаких регуляторных ведомств, которые могли бы контролировать «самую опасную технологию, когда-либо изобретенную человечеством». Он призвал не полагаться в этом деле на идею саморегулирования, поскольку доверять технологическим компаниям право самим себя контролировать — недостаточно и даже опасно. По его мнению, государство должно действовать более профессионально и создать государственные органы по безопасности ИИ.