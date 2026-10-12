Билл Гейтс предупредил о «множестве неприятных сюрпризов» от ИИ в 2027 году
12.10.2026, 04:59
Настоящая опасность искусственного интеллекта исходит от злоумышленников, которые могут снимать с него любые защитные ограничения, считает сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Из-за этого, по его мнению, уже в следующем году человечество «ждет множество неприятных сюрпризов».
«Сфера, где в следующем году мы, скорее всего, увидим самые острые проблемы — это кибератаки. Потому что там есть известная бизнес-модель: вы угрожаете что-то сделать и требуете денег, чтобы этого не произошло... И поэтому реальная опасность прямо сейчас заключается не в том, что ИИ выйдет из-под контроля. Нам нужно работать над этим, но до масштабных последствий, которые это может вызвать, еще годы»,— сказал он в интервью CNN.
Господин Гейтс заявил, что сейчас не существует никаких регуляторных ведомств, которые могли бы контролировать «самую опасную технологию, когда-либо изобретенную человечеством». Он призвал не полагаться в этом деле на идею саморегулирования, поскольку доверять технологическим компаниям право самим себя контролировать — недостаточно и даже опасно. По его мнению, государство должно действовать более профессионально и создать государственные органы по безопасности ИИ.
Ранее господин Гейтс заявлял, что уже сейчас ИИ обладает достаточной мощью, чтобы спровоцировать события, которые приведут к «миллиарду смертей». Он призывал правоохранительные органы и политиков включиться в процесс обсуждения того, какими должны быть меры контроля над искусственным интеллектом.