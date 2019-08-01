Как отменяли матчи из-за угрозы безопасности

В России единственным случаем за последние годы стала отмена 3 апреля 2010 года матча ЦСКА—«Зенит» в «Лужниках» через несколько дней после терактов в московском метро. МВД приняло решение о переносе игры на более поздний срок.

В ноябре 2015 года в Германии из-за соображений безопасности был отменен товарищеский матч между сборной страны и командой Нидерландов. Сообщалось, что причиной могло послужить сообщение о бомбе. Тогда же в Брюсселе из-за угрозы терактов отменили матч Бельгия—Испания.

В марте 2016 года в Турции из-за угрозы терактов был отменен футбольный матч между командами «Фенербахче» и «Галатасарай». Спецслужбы страны получили сообщение о готовящемся взрыве.

В сентябре 2017 года в Киргизии отменили матч между сборной страны и командой Мьянмы «в связи с повышенной террористической угрозой и недопущением массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды».

В октябре 2017 года в Испании отменили матч между командами «Барселона» и «Лас-Пальмас» из-за возможных беспорядков в связи с проходившим референдумом о независимости Каталонии.

В сентябре 2018 года в Германии был отменен матч между командами второго дивизиона «Динамо» и «Гамбург» из-за беспорядков в Хемнице. Причиной стало убийство немца, предположительно, выходцами из Ирака и Сирии.

В сентябре 2018 году футбольный матч в Японии между сборной страны и сборной Чили отменили из-за угрозы землетрясения.

В декабре 2018 года во Франции отменили сразу пять матчей чемпионата из-за беспорядков, которые могли возникнуть во время протестов «желтых жилетов». Не состоялись игры ПСЖ—«Монпелье», «Тулуза»—«Лион», «Монако»—«Ницца», «Сент-Этьен»—«Марсель» и «Анжер»—«Бордо».