Зеленский ввел санкции против 108 граждан и 48 компаний из РФ
12.10.2026, 06:25
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против российских физических и юридических лиц. Они опубликованы на сайте украинского президента.
Согласно обнародованным документам, новые ограничения затрагивают 108 физических и 48 юридических лиц, большинство из которых — граждане и резиденты Российской Федерации.
Кроме того, в обновленный санкционный список включены два судна. Среди организаций, подпавших под санкции, основную часть составляют компании, работающие в финансовом, технологическом и консалтинговом секторах.