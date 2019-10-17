«Роснефть» назвала слухами сообщения о переходе под ее контроль PDVSA

В компании «Роснефть» не стали комментировать информацию о том, что правительство Венесуэлы планирует отдать государственную нефтеперерабатывающую компанию PDVSA под ее контроль. «Слухи мы не комментируем»,— заявил представитель «Роснефти» агентству «РИА Новости».

Ранее газета El Nacional со ссылкой на источники сообщила, что в Венесуэле уже работало несколько комиссий для оценки ситуации в PDVSA. По данным издания, в Венесуэле ищут законный способ передать контроль над компанией без проведения процедуры приватизации. Однако для этого потребуется одобрения Национальной ассамблеи Венесуэлы, которая находится под контролем оппозиции.

Напомним, по данным The Miami Herald, «Роснефть» может стать владельцем 49,9% акций компании Citgo — подразделения PDVSA в США. «Роснефть» отрицает такую возможность. Вашингтон в 2019 году ввел против Венесуэлы санкции. Они затронули нефтяную компанию и Центробанк страны.

Как российские нефтяники заработали на санкциях США, читайте в публикации “Ъ FM”.