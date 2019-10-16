СМИ: Венесуэла намерена передать «Роснефти» контроль над PDVSA

Правительство Венесуэлы планирует отдать государственную нефтеперерабатывающую компанию Petroleos de Venezuela (PDVSA) под контроль российской корпорации «Роснефть». Венесуэльские власти таким образом хотят списать долг перед Россией, сообщила газета El Nacional со ссылкой на источники. В «Роснефти» эту информацию отказались комментировать и назвали ее слухами.

По информации издания, в Венесуэле уже работало несколько комиссий для оценки ситуации в национальной компании. Они пришли к выводу, что для восстановления конкурентоспособности предприятия нужно сократить штат.

В Венесуэле ищут законный способ передать контроль над PDVSA без проведения процедуры приватизации, пишет газета. Однако для этого потребуется одобрения Национальной ассамблеи, которая находится под контролем оппозиции.

Напомним, по данным The Miami Herald, «Роснефть» может стать владельцем 49,9% акций компании Citgo — подразделения PDVSA в США. «Роснефть» отрицает такую возможность. Вашингтон в 2019 году ввел против Венесуэлы санкции. Они затронули нефтяную компанию и Центробанк страны.

Как российские нефтяники заработали на санкциях США, читайте в публикации “Ъ FM”.