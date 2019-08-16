Российские нефтяники заработали на санкциях США

США помогли российским нефтяникам заработать дополнительный миллиард долларов. Как пишет агентство Bloomberg, нефтяные компании получили прибыль благодаря санкциям Вашингтона против Венесуэлы и Ирана.

США не только позволили российским нефтяникам увеличить долю на рынке углеводородов. Санкции против Тегерана и Каракаса поддержали цены на нефть, констатировал независимый эксперт Дмитрий Лютягин: «Не только российские менеджеры, но и все другие нефтедобытчики, которые не подпадают под действие санкций, имеют возможность поставлять на рынок больший объем углеводородного сырья. Я это больше связываю с тем, что введение санкций поддержало цены на нефть на высоком уровне. В тот момент, когда все эти вещи происходили — и введение санкций, и обсуждение, и нагнетание обстановки — цены имели прирост. На этом фоне, даже поставляя тот же самый объем сырой нефти или нефтепродуктов на рынок, российские, да и в принципе любые нефтепроизводители, естественно, от этого выигрывали и получали сверхдоход».

Впрочем, ограничения со стороны США в отношении Ирана и Венесуэлы были лишь одной из причин роста прибылей российских нефтяников, уверен аналитик группы компаний InstaForex Александр Давыдов: «Некое рациональное зерно в этом есть. Действительно, санкции на Иран и Венесуэлу в некоторой степени стимулировали рост цен на нефть. Но это не главный фактор, основной — это соглашение ОПЕК+, которое ограничивает объем добычи крупнейшими нефтедобывающими странами. При этом не стоит забывать, что объем потребления нефти вне зависимости от каких-либо других факторов растет из года в год».

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Санкции США против нефтяного сектора Ирана начали действовать в ноябре прошлого года. А с мая Вашингтон ввел полный запрет на импорт иранской нефти. Ограничения против Венесуэлы Америка начала применять еще при Бараке Обаме и с тех пор неоднократно их расширяла и дополняла. В частности, были заблокированы активы венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA стоимостью в $7 млрд.

Андрей Загорский