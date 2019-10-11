СМИ: «Роснефть» может получить 49,9% Citgo

К концу октября венесуэльская госкомпания PDVSA может потерять 49,9% акций нефтеперерабатывающей Citgo (подразделение PDVSA в США). Владельцем почти половины компании может стать российская «Роснефть», сообщает газета The Miami Herald со ссылкой на источники.

По данным издания, Венесуэла может лишиться права собственности на Citgo, если PDVSA допустит ожидаемый дефолт по выплате облигаций на $913 млн 27 октября. Ни правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ни оппозиционное правительство Хуана Гуайдо не могут выплатить такую сумму, утверждают собеседники газеты. Они уточняют, что в ситуацию могут вмешаться США: американский Минфин уполномочен отменить выданное им разрешение на исполнение залоговых прав в отношении Citgo.

«Роснефть» получила 49,9% Citgo в 2016 году в залог в качестве обеспечения по кредиту на $1,5 млрд, выданному PDVSA. Еще 50,1% Citgo находятся у держателей облигаций PDVSA.

Напомним, в январе Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его поддержали США и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным Николаса Мадуро. Вашингтон ввел против Венесуэлы санкции, затронувшие PDVSA и венесуэльский Центробанк. Также были заблокированы активы правительства Венесуэлы в США. Кроме того, американские власти не исключали санкции против «Роснефти» из-за торговли с Венесуэлой.

Как российские нефтяники заработали на санкциях США, читайте в публикации “Ъ FM”.