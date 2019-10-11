«Роснефть» отрицает получение почти половины Citgo при дефолте по облигациям PDVSA

В случае дефолта по облигациям венесуэльской компании PDVSA «Роснефть» не получит 49,9% акций Citgo (подразделение PDVSA в США), пояснили «РИА Новости» в российской нефтяной компании. Ранее СМИ сообщили, что к концу октября владельцем почти половины компании Citgo может стать российская «Роснефть».

«Возможный дефолт по облигациям PDVSA не влечет перехода 49,9% акций Citgo к Rosneft Trading SA, являющейся держателем залога, предоставленного PDVSA в обеспечение предоплат, выданных "Роснефтью" по поставочному контракту, и касается доли 50,1%, находящейся в залоге у иных держателей»,— заявил представитель «Роснефти». По его словам, в компании рассматривают акции Citgo как ликвидное обеспечение под выданную предоплату и намерений вступать в реальное владение и управление компанией не имеют.

Как сообщила газета The Miami Herald со ссылкой на источники, Венесуэла может лишиться права собственности на Citgo, если PDVSA допустит ожидаемый дефолт по выплате облигаций на $913 млн 27 октября. Ни правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ни оппозиционное правительство Хуана Гуайдо не могут выплатить такую сумму, утверждают собеседники газеты. Они уточняют, что в ситуацию могут вмешаться США: американский Минфин уполномочен отменить выданное им разрешение на исполнение залоговых прав в отношении Citgo.

После политического кризиса в Венесуэле Вашингтон ввел против Каракаса санкции, затронувшие PDVSA и венесуэльский Центробанк. Также были заблокированы активы правительства Венесуэлы в США. Кроме того, американские власти не исключали санкции против «Роснефти» из-за торговли с Венесуэлой.

Как российские нефтяники заработали на санкциях США, читайте в публикации “Ъ FM”.