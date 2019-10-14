Трамп: курдов может защищать от Турции хоть Асад, хоть Наполеон Бонапарт

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Сирии Башар Асад и его войска должны защищать курдов от Турции на своей земле. Он добавил, что оказать им поддержку также может любая страна.

«Меня устроит любой, кто хочет помочь Сирии защитить курдов, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Я надеюсь, что у них все получится, а мы находимся в 7000 милях оттуда!» — написал господин Трамп в Twitter.

США вывели свои войска с севера Сирии из-за турецкой военной операции. Перед этим Дональд Трамп заявил, что американцам пора выйти из «нелепых бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой. Курды призвали Вашингтон следовать «моральному долгу» и защитить их от Турции.

Напомним, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK). Обеспокоенность наступлением выразили многие государства, в частности США и члены Евросоюза.

13 октября канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии. В тот же день стало известно, что курды договорились с Дамаском о размещении правительственных войск на границе с Турцией, чтобы «противостоять агрессии».

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «Турецкое наступление объединяет Сирию».