Мирошник сообщил о гибели семи членов избиркомов во время выборов в России
Семь членов участковых избирательных комиссий погибли во время сентябрьских выборов в России. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на заседании третьего комитета Генассамблеи ООН.
«Мы считаем необходимым настаивать, чтобы эта беспрецедентная ситуация, направленная на срыв выборов и препятствование свободному волеизъявлению граждан, была взята на контроль и детально рассмотрена»,— сказал Родион Мирошник (цитата по сайту постоянного представительства России при ООН).
Выборы депутатов Госдумы, а также членов законодательных собраний и должностных лиц в некоторых регионах проходили в России с 18 по 20 сентября. О первом случае гибели председателя участковой избирательной комиссии ЦИК России сообщила 17 сентября. При ударе БПЛА в селе Октябрьское Запорожской области погибла Елена Астанина.