Курс доллара. Прогноз на 19—23 октября

Павел Бирюков,

главный экономист Рост объема продаж валюты экспортерами на фоне роста экспортных цен в сентябре на 40% В начале недели рубль укрепился на 1,6%, до 12,5 руб./CNY, где и оставался до конца недели при сниженных объемах торгов. Основным драйвером укрепления могли стать новости о возможных поставках на экспорт российского дизельного топлива и, как следствие, ожидания участников рынка по увеличению поступлений валютной выручки. Дополнительным фактором поддержки рублю мог стать вероятный во второй половине октября (с учетом традиционного лага поступления валютной выручки в один-два месяца) рост объема продаж валюты экспортерами на фоне роста экспортных цен в сентябре на 40% месяц к месяцу (до $92,1 за баррель, по данным МЭР) и повышенных квартальных налоговых выплат. Доходы бюджета могут составить 0,8–1 трлн руб. после 0,5 трлн руб. в сентябре. Мы ожидаем, что на следующей неделе курс рубля к юаню и доллару консолидируется в диапазоне 12,30–12,60 руб./CNY, 82,7–84,4 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист По мере приближения налогового периода будет усиливаться предложение валюты Рубль будет крепким до конца года. Экспортная выручка от высоких цен на нефть в сентябре постепенно заходит на рынок. Как итог, против высоких покупок валюты Минфином встали высокие продажи валюты экспортерами. Курс не ушел выше 86 руб. за доллар на пике ослабления. По мере приближения налогового периода на будущей неделе будет усиливаться предложение валюты, а рубль продолжит укрепляться, приближаясь к нижней границе прогнозного интервала 80–85 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Поддержка рубля будет заметной Рубль выглядит сильным, поскольку геополитическая повестка пока позволяет инвесторам рассчитывать на умеренно-позитивные события. Кроме того, предложение валюты со стороны экспортеров во второй половине октября, вероятно, вырастет, поскольку в этот период ожидается проявление максимального эффекта от высоких цен на нефть в августе и сентябре. Несмотря на действие бюджетного правила, поддержка рубля от этого фактора будет заметной.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Объем налоговых отчислений нефтегазовых компаний вырастет более чем в два раза Ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам в течение предстоящей недели. Поддержку рублю окажет нарастание предложения иностранной валюты со стороны экспортного сектора из-за поступления валютной выручки от реализации нефти в сентябре по более высоким ценам, а также начала подготовительного этапа к пиковому периоду налоговых платежей. Согласно нашим расчетам, объем налоговых отчислений нефтегазовых компаний в бюджет в октябре превысит сентябрьские показатели более чем в два раза, что повысит спрос экспортеров на рублевую ликвидность — частично он может быть удовлетворен за счет конверсионных операций. Дополнительным фактором в пользу укрепления рубля также могут стать результаты пятничного заседания Банка России, мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 14%. С учетом этих факторов вероятно снижение котировок юаня и доллара до нижних границ диапазонов 12–12,5 руб./CNY. и 80–85 руб./$ соответственно.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках В фокусе для американского доллара — свежие данные по инфляции в США Рубль на относительно стабильных позициях на Московской бирже. Его курс по-прежнему под влиянием геополитической обстановки и риторики ДКП российского регулятора. Аккуратные шаги на снижение санкционного давления со стороны США способны добавить ему позитива. Российский рынок в ожидании предстоящего решения по ключевой ставке, которая, по нашим прогнозам, останется неизменной. В фокусе для американского доллара — свежие данные по инфляции в США, которые оказались довольно оптимистичными, что может способствовать ожиданиям повышения ставки Федрезервом в перспективе. При этом статистика также показала и снижение темпов базового потребительского спроса в США. Между тем не на стороне евро обсуждение прогнозов по росту инфляции в еврозоне, а также общая неопределенность в политической обстановке в отдельных европейских странах.