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Выпуск газеты №192

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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
Фото

Лучшие фото недели

“Ъ” собрал запоминающиеся кадры 12–16 октября
Премьера балета «Вишневый сад. Сад вишневый», пресс-показ выставки «Век Майи Плисецкой» и другие события — в фотогалерее «Ъ».
Интерьеры здания Государственной думы
1/151/15

Интерьеры здания Государственной думы

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Депутат Вячеслав Никонов в Госдуме
2/152/15

Депутат Вячеслав Никонов в Госдуме

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Министр сельского хозяйства России Оксана Лут (в центре) и министр культуры России Ольга Любимова перед заседанием правительства
3/153/15

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут (в центре) и министр культуры России Ольга Любимова перед заседанием правительства

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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Первый зампред комитета по транспорту и развитию инфраструктуры Павел Федяев
4/154/15

Первый зампред комитета по транспорту и развитию инфраструктуры Павел Федяев

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Министр транспорта России Андрей Никитин на международном форуме «Российская энергетическая неделя» в «Манеже»
5/155/15

Министр транспорта России Андрей Никитин на международном форуме «Российская энергетическая неделя» в «Манеже»

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар и ее первый заместитель Николай Коломейцев
6/156/15

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар и ее первый заместитель Николай Коломейцев

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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Премьера балета «Вишневый сад. Сад вишневый» на сцене Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко
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Премьера балета «Вишневый сад. Сад вишневый» на сцене Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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Вратарь команды «Акрон» Игнат Тереховский во время матча с московским «Локомотивом»
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Вратарь команды «Акрон» Игнат Тереховский во время матча с московским «Локомотивом»

Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

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Матч Единой лиги ВТБ по баскетболу между командами ЦСКА (Москва) и «Локомотив-Кубань» (Краснодар) в спорткомплексе «Мегаспорт»
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Матч Единой лиги ВТБ по баскетболу между командами ЦСКА (Москва) и «Локомотив-Кубань» (Краснодар) в спорткомплексе «Мегаспорт»

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Поезда на станции «Серп и Молот» Московского центрального диаметра (МЦД-4)
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Поезда на станции «Серп и Молот» Московского центрального диаметра (МЦД-4)

Василий Шитов / Коммерсантъ

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Основательница проекта Original Sheet Галарина Долговых на церемонии закрытия IV фестиваля актуального российского кино «Маяк»
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Основательница проекта Original Sheet Галарина Долговых на церемонии закрытия IV фестиваля актуального российского кино «Маяк»

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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Пресс-показ выставки «Век Майи Плисецкой» в Еврейском музее и центре толерантности
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Пресс-показ выставки «Век Майи Плисецкой» в Еврейском музее и центре толерантности

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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Церемония верстания в казаки молодежного казачьего отряда «Карачун» в храме святых благоверных Петра и Февронии в Донецке
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Церемония верстания в казаки молодежного казачьего отряда «Карачун» в храме святых благоверных Петра и Февронии в Донецке

Таисия Воронцова / Коммерсантъ

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Аптека «36,6» в Москве
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Аптека «36,6» в Москве

Ирина Бужор / Коммерсантъ

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Пресс-показ выставки «Иван Айвазовский» в Русском музее
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Пресс-показ выставки «Иван Айвазовский» в Русском музее

Евгений Павленко / Коммерсантъ

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