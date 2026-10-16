Лучшие фото недели

Пятница, 16.10.2026
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Выпуск газеты №192
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Интерьеры здания Государственной думы
Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Депутат Вячеслав Никонов в Госдуме
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут (в центре) и министр культуры России Ольга Любимова перед заседанием правительства
Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Первый зампред комитета по транспорту и развитию инфраструктуры Павел Федяев
Министр транспорта России Андрей Никитин на международном форуме «Российская энергетическая неделя» в «Манеже»
Антон Великжанин / Коммерсантъ
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар и ее первый заместитель Николай Коломейцев
Премьера балета «Вишневый сад. Сад вишневый» на сцене Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко
Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Вратарь команды «Акрон» Игнат Тереховский во время матча с московским «Локомотивом»
Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Матч Единой лиги ВТБ по баскетболу между командами ЦСКА (Москва) и «Локомотив-Кубань» (Краснодар) в спорткомплексе «Мегаспорт»
Поезда на станции «Серп и Молот» Московского центрального диаметра (МЦД-4)
Василий Шитов / Коммерсантъ
Основательница проекта Original Sheet Галарина Долговых на церемонии закрытия IV фестиваля актуального российского кино «Маяк»
Ирина Бужор / Коммерсантъ
Пресс-показ выставки «Век Майи Плисецкой» в Еврейском музее и центре толерантности
Олеся Курпяева / Коммерсантъ
Церемония верстания в казаки молодежного казачьего отряда «Карачун» в храме святых благоверных Петра и Февронии в Донецке
Таисия Воронцова / Коммерсантъ
Аптека «36,6» в Москве
Пресс-показ выставки «Иван Айвазовский» в Русском музее
Евгений Павленко / Коммерсантъ