Трамп заявил о непричастности к ограничению доступа Украины к Starshield
Президент Дональд Трамп заявил, что не отдавал приказ об ограничении доступа Украины к спутниковой технологии Starshield. Он также усомнился, что это сделал глава компании SpaceX Илон Маск.
«Это был не я, и я не думаю, что это был Илон. Я не знаю, причастен ли вообще кто-либо»,— сказал Дональд Трамп журналистам (цитата по Bloomberg).
Украина сообщила об ограничении доступа к Starshield 14 октября. Спутниковая связь стала обрываться при скорости ракет и беспилотников выше 160 км/ч, что повлияло на способность ими управлять, сообщал Reuters. Украинские власти заявили, что не получали предупреждений от SpaceX.
Илон Маск заявил, что Starshield принадлежит правительству США и контролируется им. По информации Reuters, приказ об ограничении работы спутниковой системы поступил из Белого дома.