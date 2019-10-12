Курды призвали США следовать «моральному долгу» и защитить их от Турции

Курдские «Сирийские демократические силы» призвали США последовать «моральному долгу» и защитить их от действий Турции, которая 9 октября начала военную операцию на северо-востоке Сирии. Они попросили Вашингтон закрыть воздушное пространство для турецких военных самолетов.

«Наши союзники гарантировали нам защиту… но внезапно и без предупреждения бросили нас, приняв несправедливое решение вывести войска на турецкой границе»,— говорится в заявлении, которое цитирует Reuters.— Мы призываем наших союзников выполнять свои обязательства и следовать моральному долгу».

Напомним, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK). При этом YPG входит в альянс «Сирийские демократические силы», который поддерживает США. По последним данным, турецкие военные уничтожили более 400 боевиков.

Вашингтон пригрозил ввести против Анкары санкции, если она начнет «этнические чистки» или допустит многочисленные жертвы среди мирного населения в Сирии. Накануне президент США Дональд Трамп разрешил Минфину вводить ограничительные меры против Турции, если это потребуется. Лига арабских государств призвала Турцию вывести войска из Сирии.

О первых итогах турецкой военной операции читайте в материале “Ъ” «“Источник мира” топит обе стороны».