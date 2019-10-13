Турецкое наступление объединяет Сирию

Турецкие военные в воскресенье заметно укрепили свои успехи в Сирии, получив контроль над трассой примерно в 30 км от границы. Это выглядело как быстрый успех операции «Источник мира», ставящей своей целью ликвидацию курдских формирований, которые Анкара считает террористами. Однако к вечеру пришла сенсационная новость, которая кардинально меняет ситуацию в зоне конфликта. Как сообщил сирийский телеканал Sana, правительственные войска выдвинулись на север, «чтобы дать отпор турецкой агрессии», и намерены быть там уже через 48 часов. Курдский политик Ахмед Сулейман рассказал агентству Reuters, что договоренность на этот счет была достигнута на российской авиабазе Хмеймим.

Пятый день операции «Источник мира» с военной точки зрения поначалу выглядел для Анкары вполне успешным. Около 15:00 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска взяли под контроль центр приграничного города Рас-эль-Айн и осадили другой — Телль-Абьяд. Буквально через два часа после этого появились сообщения о полном взятии Телль-Абьяда. Государственный телеканал TRT показал видео, на котором бойцы протурецкой «Сирийской национальной армии» (она участвует в операции наряду с турками) радостно приветствуют местных жителей и обнимаются с ними.

Реджеп Тайип Эрдоган также добавил, что Турция не откажется от своих планов, несмотря ни на какие экономические санкции или оружейные эмбарго со стороны западных стран.

«Почему мы находимся в Сирии? Потому что (сирийский.— “Ъ”) режим не может противостоять террористам»,— сказал господин Эрдоган.

Впрочем, курдские формирования, с которыми воюет Турция, большинство стран мира террористами не признает. В отличие от боевиков «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ), которых считают террористами все без исключения. Между тем в воскресенье из сирийского города Айн-Иса, все еще находящегося под контролем курдов, сбежали сторонники ИГ и семьи боевиков. Они содержались в лагере под контролем курдских формирований из «Сирийских демократических сил» (СДС), однако, по словам самих курдов, они просто не смогли обеспечить достаточную охрану из-за турецких бомбардировок.

Как заявил агентству Reuters представитель СДС Марван Камышло, лагерь на 12 тыс. человек охраняли лишь 60–70 силовиков, хотя в нормальной ситуации этим были заняты 700 человек. Беглецов, в свою очередь, было около 800.

О возможности побега сторонников ИГ курды предупреждали с самого начала операции и, судя по всему, не слишком переживают по этому поводу. «Не нужно ждать от нас, что мы будем заботиться о ваших гражданах-террористах, пока вы спокойно смотрите, как наших детей убивают, людей заставляют бежать, а в регионе идет этническая чистка»,— сообщил в Twitter пресс-секретарь СДС Мустафа Бали, судя по всему, обращаясь к западным правительствам. При этом турецкое государственное агентство «Анадолу» со ссылкой на очевидцев сообщило, что курды сами «подожгли лагерь, позволив террористам бежать», а корреспондент BBC Риам Далати утверждал, что охрана «перестала выполнять свои обязанности».

Город Айн-Иса важен для турецких войск в первую очередь тем, что он находится на границе заявленной зоны турецкого продвижения вглубь сирийской территории — 30 км, и через него проходит трасса M4, пересекающая всю страну с запада на восток. За контроль над этой дорогой шли тяжелые бои, однако в воскресенье протурецким группировкам все же удалось установить на ней блокпост между Айн-Исой и Таль-Тамром. Это оставляет боевикам ИГ и их семьям три пути для возможного отступления: в сторону Ракки (неподалеку от которой проходит граница между зонами контроля курдов и сирийских войск, лояльных президенту Башару Асаду), в сторону Манбиджа (под контролем курдов) или же в сторону турецкой границы.

По мнению главы Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперта Российского совета по международным делам Кирилла Семенова, сторонники ИГ будут отступать на юг, где еще сохраняются зоны, подконтрольные «Исламскому государству». По словам эксперта, сколько из сбежавших заключенных на самом деле активно сотрудничало с ИГ, неизвестно. «Курды арестовывали якобы за пособничество ИГ многих арабов-салафитов, без серьезных доказательств»,— заявил “Ъ” Кирилл Семенов. При этом ряд экспертов настаивают, что освобожденные боевики и их семьи могут получить поддержку в Турции. «Жены боевиков ИГ хотят отправиться в Турцию, потому что Турция позаботится о них лучше всего»,— заявил “Ъ” исследователь курдов, соавтор книги «Курды Северной Сирии» Владимир ван Вильгенбург. В качестве аргумента он напомнил, что в 2015 году, когда турецко-сирийская граница контролировалась ИГ, Минобороны РФ открыто обвиняло Анкару в торговле нефтью с террористами. Реджеп Тайип Эрдоган эти обвинения категорически отвергал. Впрочем, «дезинформацией» президент Турции уже успел назвать и сообщения о побеге сторонников ИГ в результате турецкого удара. «Они постоянно транслируют дезинформацию о том, что боевики ИГ сбежали из тюрьмы. Они это делают для того, чтобы возбуждать США и Запад. Лидеры, с которыми я общаюсь, постоянно у меня об этом спрашивают»,— сообщил турецкий лидер.

Однако наиболее запутанным и сложным вопросом, касающимся операции «Источник мира», остается позиция Вашингтона.

Хотя изначально американские войска сами ушли из зоны предполагаемого турецкого наступления, 13 октября президент США Дональд Трамп анонсировал введение санкций против Анкары. «Вместе с Линдси Грэмом и многими членами Конгресса, включая демократов, работаем над введением мощных санкций против Турции,— сообщил он в Twitter.— Минфин готов действовать, могут понадобиться дополнительные законодательные акты. Есть великолепный консенсус. Турция просила этого не делать. Следите!» Отметим, что сенатор-республиканец Линдси Грэм с первого дня жестко критикует турецкую операцию, но до этого жаловался, что Белый дом «отказывается действовать». «Действия Турции на руку только ИГ, Ирану и России, а еще создают ночной кошмар для Израиля. Турция ведет себя не как хороший партнер НАТО»,— заявил господин Грэм.

Сомневается в прочности союза между Вашингтоном и Анкарой и глава Пентагона Марк Эспер. Когда его спросили, может ли Турция целенаправленно ударить по американским военным в Сирии, он ответил: «Не знаю». Напомним, что 11 октября американские военные уже попали под огонь турецкой артиллерии в районе Кобани, но в Анкаре отрицают, что это было умышленным шагом.

Кроме того, господин Эспер заявил, что Дональд Трамп поручил вывести с севера Сирии еще 1 тыс. американских военных, правда, не уточнив, куда. «Американские войска могут оказаться между двумя наступающими армиями, в совершенно неприемлемой ситуации»,— заявил глава Пентагона. «За последние 24 часа мы еще узнали, что СДС хотят заключить сделку с сирийцами и русскими, чтобы контратаковать турок на севере»,— добавил он.

Вскоре появилось подтверждение этих слов. Сначала ливанский телеканал «Аль-Маядин», а затем и Сирийское государственное телевидение сообщили о выдвижении правительственных войск на север, «чтобы противостоять турецкой агрессии». Конкретно назывались города Манбидж и Кобани, которые сейчас находятся под контролем курдов. При этом член Курдской демократической прогрессивной партии Ахмед Сулейман сообщил агентству Reuters, что договоренности об этом были достигнуты на российской военной базе Хмеймим.

Впрочем, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов убежден, что без согласования с Турцией здесь тоже не обошлось. «Если сирийские войска войдут в Манбидж, это не создаст проблем для Турции, так как не мешает созданию зоны безопасности. Если они войдут в Кобани, то это разрежет зону безопасности, но ее и так разделяет река Евфрат. Турция могла бы согласиться на это заранее, кроме того, Турция легко может зайти в Кобани раньше сирийских войск: он находится прямо на границе»,— пояснил “Ъ” господин Семенов.

Впрочем, эксперт уточнил, что о полномасштабном примирении между курдами и сирийским правительством речь не идет. «Курды просто нужны президенту Сирии Башару Асаду для ситуативного союза, а потом он начнет расправляться с ними, как с любыми оппозиционерами. Но для курдов выбор стоит между быстрой смертью от турецкой операции и растянутым угасанием»,— считает Кирилл Семенов.

Кирилл Кривошеев