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Выпуск газеты №192«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

Дмитриев: США попросили у РФПИ помощи в осуществлении дизельной сделки

Минфин США попросил Российский фонд прямых инвестиций помочь в осуществлении сделки с Россией по поставкам дизельного топлива, в том числе с проведением платежей. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Российский фонд прямых инвестиций будет способствовать тому, чтобы все платежи были эффективны и, соответственно, достигали своих платежеполучателей»,— сказал Кирилл Дмитриев на форуме «Российская энергетическая неделя» (цитата по «РИА Новости»).

Дизельная сделка России и США. Главное

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынки во время телефонного разговора 9 октября. Минфин США выдал для этого необходимую лицензию, а российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дружба в обмен на дизель».
США. Внешняя политика
Рынок бензина и дизтоплива
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