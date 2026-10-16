Дмитриев: США попросили у РФПИ помощи в осуществлении дизельной сделки
Минфин США попросил Российский фонд прямых инвестиций помочь в осуществлении сделки с Россией по поставкам дизельного топлива, в том числе с проведением платежей. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Российский фонд прямых инвестиций будет способствовать тому, чтобы все платежи были эффективны и, соответственно, достигали своих платежеполучателей»,— сказал Кирилл Дмитриев на форуме «Российская энергетическая неделя» (цитата по «РИА Новости»).
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынки во время телефонного разговора 9 октября. Минфин США выдал для этого необходимую лицензию, а российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля.