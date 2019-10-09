Пентагон вывел свои войска с севера Сирии из-за турецкой военной операции

США вывели своих военных из северных районов Сирии из-за начала военной операции Турции против курдов, говорится в заявлении представителя пресс-службы Пентагона Джонатана Хоффмана. Он подчеркнул, что численность военных в Сирии при этом не изменилась.

«К сожалению, Турция решила действовать в одностороннем порядке. В результате мы вывели американские войска на севере Сирии с пути возможного турецкого вторжения, чтобы обеспечить их безопасность. В настоящее время мы не вносили изменений в наше силовое присутствие в Сирии»,— говорится в заявлении. В документе отмечается, что президент США Дональд Трамп принял решение о передислокации военных после консультаций с главой минобороны страны Марком Эспером и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

Напомним, в конце августа президент Турции заявил, что в случае, если Вашингтон будет затягивать с формированием зоны безопасности к востоку от Евфрата, о которой между странами была договоренность, Анкара начнет военную операцию против курдов. В начале октября господин Эрдоган объявил о готовности начать военную операцию на территории к востоку от Евфрата. Вашингтон отказался от участия в совместной военной операции. Позже стало известно, что США выводят своих военнослужащих с северо-востока Сирии.

О развитии конфликта в регионе — в материале “Ъ” «США маневрируют между курдами и турками».