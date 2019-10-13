Курды заявили, что договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией

Курдская администрация на севере Сирии объявила о том, что она договорилась с Дамаском о размещении правительственных войск на границе с Турцией, чтобы противостоять Анкаре, сообщает AFP со ссылкой на заявление курдов. Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщило, что правительственные войска отправились в зону проведения турецкой военной операции.

«Чтобы предотвратить эту агрессию и противостоять ей, было достигнуто соглашение с сирийским правительством <...> чтобы сирийская армия могла развернуть свои войска вдоль сирийско-турецкой границы, чтобы оказать помощь "Сирийским демократическим силам" (SDF)»,— говорится в сообщении.

Напомним, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK).

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии. Германия и Франция также накануне решили приостановить экспорт оружия в Турцию. Президент США Дональд Трамп сообщил, что ведет работу с Конгрессом по введению санкций против Анкары.

О первых итогах турецкой военной операции читайте в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».