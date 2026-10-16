The Telegraph: ограничить работу Starlink на Украине Трампу предложил Илон Маск
Инициатором ограничения работы системы Starlink на Украине был Илон Маск. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph со ссылкой на несколько осведомленных источников.
По словам собеседников газеты, Дональд Трамп «согласился» с предложением Маска, после чего Пентагон замедлил работу Starshield, военной версии системы спутниковой связи. Но в минувшую среду, 14 октября, Илон Маск опроверг эти утверждения, заявив в соцсети X, что все решения об использовании и замедлении скорости спутниковой системы Starshield принимают вооруженные силы и президент США.
Источник The Daily Telegraph прокомментировал эту ситуацию так: «Он (Маск.— “Ъ”) написал, что невиновен и что за этим стоит администрация США. На самом деле в этом замешаны они оба». Эту версию газете подтвердил один высокопоставленный европейский чиновник и два украинских источника.
При этом сам Дональд Трамп, выступая сегодня в Белом доме, заявил, что ни он, ни Илон Маск не несут ответственности за ограничения. Эту же версию — что власти США не имеют отношения к ограничению Starlink — со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника опубликовало сегодня издание Axios.
В то же время агентство Reuters по данным своих источников сообщило, что приказ об ограничении работы Starshield для украинских военных якобы поступил из Белого дома.
Starshield — военная версия Starlink, позволяющая операторам поддерживать связь с беспилотниками, движущимися на высоких скоростях. Ограничение скорости для них 160 км/ч сделало практически невозможным для ВСУ перехват российских реактивных беспилотников и ракет, которые летят вдвое быстрее. В пятницу на полях саммита ЕС в Брюсселе президент Украины назвал замедление работы системы «очень опасным и неприятным сюрпризом».