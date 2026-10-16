The Telegraph: ограничить работу Starlink на Украине Трампу предложил Илон Маск

Источник The Daily Telegraph прокомментировал эту ситуацию так: «Он (Маск.— “Ъ”) написал, что невиновен и что за этим стоит администрация США. На самом деле в этом замешаны они оба». Эту версию газете подтвердил один высокопоставленный европейский чиновник и два украинских источника.