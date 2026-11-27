Дилеры свернули на параллельную
Почему параллельный импорт обогнал официальный
Российским автодилерам выгоднее привозить иномарки под заказ, чем работать напрямую с китайскими производителями. Таким мнением с “Ъ FM” поделились игроки рынка. Причем объем альтернативных поставок уже превысил официальный импорт. По данным «Автостата», за десять месяцев таким образом в страну ввезли свыше 170 тыс. новых легковых автомобилей. Это примерно в полтора раза больше, чем в 2025 году.
Выполнение требований дилерских контрактов обходится автосалонам недешево. А в условиях слабого спроса компании вынуждены еще и давать скидки, говорит автоэксперт Олег Мосеев:
«Сейчас рынок покупателя, а не продавца, поэтому скидки в любом случае производители и дилеры дают, тут никуда не денешься.
Бизнес по продаже новых автомобилей сейчас неприбыльный, как минимум, а зачастую и убыточный. Поэтому приходится как дополнение к бизнесу официальные дилеры тоже занимаются поставкой под заказ своим клиентам.
Имея огромную клиентскую базу, не делать этого было бы просто странно. К тому же там выше маржинальность и нет требований производителя. Соответственно, и затрат меньше, поэтому, конечно, на альтернативном ввозе автосалоны зарабатывают больше, чем на официальных поставках».
Впрочем, высокая маржинальность не единственный фактор, который дилеры учитывают при выборе поставщиков. У официального и параллельного импорта принципиально разная бизнес-модель, отмечает президент группы компаний «Фаворит Моторс» Владимир Попов:
«Я бы здесь очень четко разделил автодилеров. Есть дилеры, которые этим торгуют, у некоторых, возможно, даже есть филиалы в Киргизии. Но мы, допустим, этим вообще не занимаемся, потому что понимаем, что это не совсем официальное дилерство. То есть параллельный импорт — это в данном случае некая параллельная реальность, и он возможен только потому, что дешевле. Если цена одна — это примерно такая же история, как если бы вы, по каким-либо причинам очень хотели жить в трехзвездочном отеле по цене пятизвездочного. То, что за последний год возникло как явление, то есть параллельная реальность, и продажи параллелки превысили продажи официалов — это абсолютная правда, это статистика. Надо ли с этим бороться? C точки зрения, наверное, производителей OEM на российском рынке, да у них просто другого варианта нет. Надо ли на это реагировать властям? Да, наверное, тоже надо, это же зависит от правил игры».
Тем временем объем официальных поставок за десять месяцев сократился на 8,5%, сообщают в «Автостате». Отчасти это связано с тем, что китайские производители все активнее локализуют производство в России, отмечают опрошенные “Ъ FM” эксперты. Тем не менее по цене они не всегда могут конкурировать с иномарками, которые ввозят под заказ. Речь прежде всего о моделях мощностью до 160 лошадиных сил, говорит владелица автосалона «Лиса рулит», блогер Елена Лисовская:
«Как всегда, перед очередным изменением правил ввоза, в данном случае это плановое повышение утилизационного сбора, плюс осложнение по вывозу автомобилей из Китая, и пока непонятно, как их будут на местах обходить.
Но в любом случае запретительные меры или обходы — это всегда дополнительные расходы. Сейчас очень активно люди покупают автомобили до 160 лошадиных сил. Это те машины, которые можно ввезти без коммерческого утилизационного сбора, не продавая их в течение одного года, иначе придется уплатить коммерческий утиль.
Это основной вал продаж, потому что они получаются дешевле или в цену совсем простых китайцев, которые у нас здесь продаются официально. А это известные марки и модели, которые по надежности очень хорошо себя зарекомендовали на нашем рынке, на которые есть запчасти, поэтому в основном покупают на заказ. И от площадки, наличия, коммерческий тоже покупают, но в несколько раз меньше сейчас».
При этом почти треть всех новых автомобилей, ввезенных в Россию по альтернативным каналам, пришлась всего на две марки: Toyota и Mazda. В пятерку самых востребованных также вошли Volkswagen, BMW и Audi.