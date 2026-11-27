«Я бы здесь очень четко разделил автодилеров. Есть дилеры, которые этим торгуют, у некоторых, возможно, даже есть филиалы в Киргизии. Но мы, допустим, этим вообще не занимаемся, потому что понимаем, что это не совсем официальное дилерство. То есть параллельный импорт — это в данном случае некая параллельная реальность, и он возможен только потому, что дешевле. Если цена одна — это примерно такая же история, как если бы вы, по каким-либо причинам очень хотели жить в трехзвездочном отеле по цене пятизвездочного. То, что за последний год возникло как явление, то есть параллельная реальность, и продажи параллелки превысили продажи официалов — это абсолютная правда, это статистика. Надо ли с этим бороться? C точки зрения, наверное, производителей OEM на российском рынке, да у них просто другого варианта нет. Надо ли на это реагировать властям? Да, наверное, тоже надо, это же зависит от правил игры».