Издание «Рабкор» объявили иноагентом
Минюст России объявил иноагентом интернет-издание «Рабкор» Бориса Кагарлицкого (объявлен в России иноагентом). В реестр иноагентов также включены активисты Муса Ломаев и Егор Куроптев, правозащитница Фатима Газиева и журналист Алексей Артюх. Из списка исключили бывшего директора «Викимедиа Ру» Станислава Козловского. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, «Рабкор» (иноагент) распространял материалы иностранных агентов и нежелательных в России организаций. Издание публиковало фейки о решениях российских властей. Редакция взаимодействует с иноагентами, указано в пресс-релизе.
Главного редактора «Рабкора» (иноагент) и автора одноименного YouTube-канала Бориса Кагарлицкого объявили иностранным агентом в мае 2022 года. В июле 2023-го Сыктывкарский суд арестовал его по делу о публичном оправдании терроризма. Дело возбудили после публикации на YouTube ролика, посвященного взрыву на Крымском мосту. Обвинение запрашивало для него пять лет и шесть месяцев лишения свободы. Второй западный окружной военный суд приговорил его к штрафу в размере 609 тыс. руб.