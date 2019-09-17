36 священников Русской православной церкви Московского патриархата подписали опубликованное сегодня вечером открытое письмо с просьбой «проявить милосердие» к арестованным и осужденным участникам летних столичных протестов. Обращение было сразу же открыто для подписания, оно может стать самым крупным за последние несколько лет совместным выступлением клириков РПЦ на тему, не имеющую отношения к внутрицерковным делам. Священники усомнились в законности решений российских судов и обратились к судьям и сотрудникам силовых структур «как к православным». Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал письмо политической декларацией. На момент сдачи материала письмо подписали более 40 клириков.

«Открытое письмо священников в защиту заключенных по "московскому делу"» опубликовано сегодня вечером на сайте «Православие и мир». В письме священники выразили убеждение в необходимости пересмотра приговоров, вынесенных ряду участников несанкционированных акций протеста в Москве летом. Клирики считают, что данные приговоры больше «похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых».

В обращении священнослужители отметили дело Константина Котова, осужденного за многократное нарушение правил проведения митингов на четыре года колонии общего режима. Господин Котов «был подвергнут беспрецедентно жестокому наказанию» за «заступничество за других заключенных, при этом исключительно мирными средствами», говорится в письме. Клирики привели цитату отца Александра Меня: «Милосердие — это то, к чему мы призываем». Эти слова были написаны на одном из плакатов господина Котова, с которым он выходил на акции. Недоумение авторов письма вызвал «отказ судьи приобщить к делу видеозапись, доказывающую невиновность Константина Котова и противоречащую показаниям полицейских, которые повторяют друг друга дословно». В связи с этим священники обратились ко «всем, кто давал или будет давать показания по этому и другим делам», со словами из Священного Писания: «"Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет" (Притч. 19.9). Лжесвидетельство делает человека соучастником суда над Спасителем, который был также основан на показаниях лжесвидетелей (Мф. 26.60)».

Авторы письма упоминают также Алексея Миняйло, которому было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках: по их нению, господин Миняйло — «православный человек, активно вовлеченный в социальную и благотворительную работу». Авторы надеются, что с него и с других фигурантов снимут обвинения и они окажутся на свободе в ближайшее время. Священники заявили, что они выступают против любого проявления насилия «как со стороны демонстрантов, так и со стороны представителей власти».

Обратившись к судьям и людям, «несущим службу в силовых структурах нашей страны», как к православным, клирики заявили, что «судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер» и «суды не могут быть использованы как средство подавления несогласных». Если суд не защитит гражданина от «произвола исполнительной власти и силовых структур», то существование суда может превратиться в «декорацию и формальность», считают авторы письма. Они подчеркивают, что «власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее».

Обращение на момент сдачи материала подписали 43 священника из Москвы, Томска, Санкт-Петербурга, Гомеля, Гонконга и других городов. Авторы письма продолжают сбор подписей в социальных сетях.

«Церковь имеет право печалования и активно им пользуется, в том числе непублично. В России, как и в любой стране, в том числе и в тех государствах, в которых живут подписавшие заявление священники, есть несправедливо осужденные,— заявил заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.— Но, когда из них всех выбирается несколько подсудимых, наиболее известных по СМИ — это политика, а не печалование». «Да, эти священники чувствуют общественный запрос на справедливость и попытались его удовлетворить как смогли, возможно, искренне переживают за судьбу находящихся в узах, независимо от их вины, людей, как и любой православный человек,— заявил представитель РПЦ.— Однако им должно быть известно, что политическими декларациями можно только попробовать бороться с властью, а не преображать мир на началах истины Христовой. Борьба с властью никогда не была и не будет миссией Церкви… Пастырь призван воспитать неподкупного и верного правосудию судью, честного правоохранителя и адвоката, и эти люди, действуя каждый на своем месте по вере и совести, изменят, насколько это возможно, мир к лучшему». По его мнению, именно так действуют по мере сил большинство священнослужителей Русской Церкви, число которых составляет 40 тысяч. «Подписывать декларации, в которых странным образом перемешана политическая риторика и священные тексты,— это легкий, но бесполезный путь. Намного разумнее этим небезразличным священникам было бы собрать средства на знающего адвоката, который мог бы действительно помочь»,— заключил Вахтанг Кипшидзе.

Напомним, в сентябре московские суды приговорили пятерых участников протестов (Данил Беглец, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Иван Подкопаев, Павел Устинов) к тюремным срокам за применение насилия по отношению к полицейским и бойцам Росгвардии. В среду может быть вынесен аналогичный приговор в отношении Айдара Губайдулина. Константин Котов получил срок за многократное нарушение правил проведения митингов. В отношении части арестованных по делу о «массовых беспорядках» в Москве уголовное преследование было прекращено, но в СИЗО по делам, связанным с несанкционированными акциями протеста, остаются Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов, Никита Чирцов и Эдуард Малышевский.

Елизавета Михальченко, Александр Черных, Павел Коробов