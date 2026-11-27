В Белоруссии заблокировали игровую платформу Faceit
В Белоруссии временно заблокировали популярную игровую платформу Faceit. Причиной стали частые случаи мошенничества — злоумышленники прикрываются названием сервиса, чтобы обманывать пользователей и похищать у них деньги, сообщила пресс-служба СК республики. После расследования доступ к официальному домену Faceit пообещали восстановить.
В сообщении ведомства указано, что СК заблокировал все одноименные сервисы для предотвращения других преступлений. На данный момент заведено более 10 уголовных дел.
Представители игровой платформы подтвердили, что знают о блокировке сервиса в республике и сообщили, что уже работают над решением. Faceit была основана в Лондоне в 2012 году и представляет собой платформу для проведения соревнований по компьютерным играм, в частности Counter-Strike.