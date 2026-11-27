ООН предупредила об усилении голода в 16 регионах мира в ближайшие полгода
По оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в течение ближайших шести месяцев проблема голода усугубится в 16 регионах мира. Основными причинами кризиса являются военные конфликты и вооруженное насилие. Кроме того, эксперты ООН отнесли к дестабилизирующим факторам экстремальные климатические явления — в частности, Эль-Ниньо.
Военные конфликты и вооруженное насилие стали главными факторами риска в 12 из 16 кризисных точек. Наибольшую озабоченность экспертов вызывают Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен и отдельные районы Нигерии. Там с 2022 по 2025 год объем гуманитарной помощи сократился более чем вдвое — с $5,1 млрд до $2 млрд.
К регионам, «вызывающим серьезную озабоченность» в ООН, относятся также Афганистан, Демократическая Республика Конго, Палестина и Гаити, где рост преступности и вооруженного насилия привел к вынужденному перемещению 1,5 млн человек.
Климатический феномен Эль-Ниньо представляет особый риск для таких регионов, как Южная Африка, северо-восток Уганды и центральноамериканский «Сухой коридор» (участок протяженностью 1600 км, простирающийся от Гватемалы до Коста-Рики). Согласно оценкам ООН, к концу 2027 года в ситуации острой нехватки продовольствия там могут оказаться около 49 млн человек.