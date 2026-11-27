Военные конфликты и вооруженное насилие стали главными факторами риска в 12 из 16 кризисных точек. Наибольшую озабоченность экспертов вызывают Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен и отдельные районы Нигерии. Там с 2022 по 2025 год объем гуманитарной помощи сократился более чем вдвое — с $5,1 млрд до $2 млрд.