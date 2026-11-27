Дочь перед Рождеством
Вышел новый альбом Мортена Харкета
Еще не наступил декабрь, а главный рождественский альбом уже вышел. Формально он не называется «рождественским». Однако, как считает Игорь Гаврилов, вряд ли до конца года мы услышим что-то столь же примиряющее, праздничное, семейное и оптимистичное, как седьмой сольный альбом солиста норвежской группы A-Ha Мортена Харкета «Human Grace».
Основным автором песен в трио A-Ha всегда был Пол Воктор-Савой, а в последнем на данный момент альбоме группы «True North» (2022) он разделил эти обязанности поровну с коллегой Магне Фурухольменом. Мортен Харкет всегда оставался в стороне от этого процесса. Достаточно и того, что его голос в пять октав стал визитной карточкой группы.
Однако сольная карьера Мортена Харкета никогда не терялась на фоне активности A-Ha.
В 1990-е и 2010-е его работы успешно заполняли паузы, которые брала группа. Стилистически они не были столь изобретательными, а композиторские качества автора уступали исполнительским. И тем не менее проходных альбомов у Мортена Харкета не было, просто аудитория в гораздо большей степени была «настроена на частоты» A-Ha.
Песни для нового альбома Мортен Харкет сочинял на протяжении 12 лет в соавторстве с поэтом и музыкантом Улле Сверре Ульсеном. Некоторые из произведений успели прозвучать на сольных концертах Харкета, но никогда не издавались.
С первых нот Мортен Харкет накрывает слушателя волной северной благодати, свойственной A-Ha. Рок-композиция «Human Grace» — мгновенное волшебство, и тембр Мортена Харкета узнается безошибочно.
Он не берет предельно высоких нот, но весь его «низ», не менее характерный, чем фальцет, на месте. А в последующей «Hold Me» 67-летний певец даже несколько раз забирается почти на вершину своего диапазона. В песне «Lord, I Can’t Help You Now» на передний план выдвигается цикличный рифф электрогитары. «Господи, я не могу помочь тебе сейчас. Ты давно покинул этот дом. А мы все еще не готовы быть сильными… Это действительно то, чего ты хотел?» — поет Харкет, и голос певца кажется последней надеждой на спасение в тревожном мире.
В короткой и простой по форме, но богато оркестрованной балладе «Now Your Heart Is Broken» Мортен Харкет возвращается к уютному взрослому поп-саунду, а в «Shot Of Fear» его голос звучит почти как в 1980-е. Весь альбом «Human Grace», c одной стороны, легко представить в стереосистеме в гостиной в рождественский вечер, с другой — певец не делает вид, что мир за окном этой гостиной населен только лишь оленями с колокольчиками и рождественскими гномами. «What Is It You Want With Me» — еще одна песня о хрупкости мира, сыгранная как-то особенно трепетно и одновременно мощно. Это прямое обращение к смерти, и это не просто образ.
В июне 2024 года Мортен Харкет перенес первую операцию на головном мозге. Спустя некоторое время после второй операции, летом 2025 года, Мортен Харкет публично заявил о том, что страдает болезнью Паркинсона. В этот же период он приступил к финальному этапу работы над альбомом «Human Grace», однако были периоды, когда из-за побочных эффектов лечения он не мог не то что петь, но даже толком говорить.
По сути, он, за редким исключением, мог использовать только свои партии, записанные ранее. И здесь к работе подключились его дочери: 33-летняя Томине и 18-летняя Кармен Поппи.
«Рождественская» красота песни «Hold Me» во многом заслуга Томине, а Кармен Поппи спела в балладе «Falling Down» с легкой оглядкой на тембр Долорес О’Риордан.
Дочери звезд прошлых музыкальных эпох нередко демонстрируют вполне убедительные достижения. Дочь Дэвида Гилмора Романи активно записывается и выступает с отцом. Вайолет Грол давно воспринимается как самостоятельная творческая единица в отрыве от лидера Foo Fighters Дэйва Грола. Пэрис Джексон стоит в выдаче поисковика Google выше Пэрис Хилтон, она не просто продолжает дело Майкла Джексона, но при этом работает совершенно в другом жанре. Дочери Мортена Харкета, можно сказать, спасли дело отца. Они не только исполнили песни, но и символически скрепили своим участием саму идею этого сложного и величественного альбома о любви, смерти и вере.