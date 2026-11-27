Он не берет предельно высоких нот, но весь его «низ», не менее характерный, чем фальцет, на месте. А в последующей «Hold Me» 67-летний певец даже несколько раз забирается почти на вершину своего диапазона. В песне «Lord, I Can’t Help You Now» на передний план выдвигается цикличный рифф электрогитары. «Господи, я не могу помочь тебе сейчас. Ты давно покинул этот дом. А мы все еще не готовы быть сильными… Это действительно то, чего ты хотел?» — поет Харкет, и голос певца кажется последней надеждой на спасение в тревожном мире.