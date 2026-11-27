В России насчитали 7 тыс. койко-мест для 2 млн бездомных
Специализированные госучреждения в России потратили на помощь бездомным 2,95 млрд руб. в 2024 году. Всего по стране насчитывается около 7,1 тыс. койко-мест в 115 учреждениях для бездомных (общая численность таких людей в стране оценивается в 2,13 млн).
Данные приводит фонд помощи бездомным «Ночлежка». Организация проанализировала инфраструктуру госпомощи бездомным людям на основе данных финансовой отчетности госучреждений за 2024 год (по состоянию на октябрь 2026 года, не все организации предоставили отчетность за 2025 год).
Согласно исследованию фонда, среди койко-мест 5 тыс. приходится на специализированные учреждения, еще 2 тыс. — на социальные учреждения широкого профиля. Такая инфраструктура способна принять от 50 до 150 тыс. человек в год, то есть всего 2-7% от общего числа бездомных людей.
Совокупные расходы специализированных учреждений составили 2,95 млрд руб. При этом в среднем 70% расходов занимают затраты на оплату труда сотрудников учреждений. На работы и услуги (включая питание, охрану, клининг, медицинское сопровождение, связь, транспортные, коммунальные услуги, содержание имущества) приходится около 19%, прочие статьи (налоги, штрафы) — порядка 11%. Средний показатель расходов на одно место в специализированных учреждениях составляет около 580 тыс. руб. в год
Больше всего на помощь бездомным в 2024 году потратили учреждения Москвы (Центр соц адаптации им. Е.П. Глинки — 578,9 млн руб.), Санкт-Петербурга (Центр учета и соцобслуживания граждан без места жительства — 171,9 млн руб.), Подмосковье (Московский областной центр соцадаптации — 135,3 млн руб.). В десятку регионов с самыми большими расходами также входят Ставропольский и Забайкальский края, Омская и Новосибирская области.
В 20 субъектах РФ инфраструктура помощи бездомным в общедоступных данных не обнаружена. Среди таких регионов — Ингушетия, Волгоградская область, Адыгея, Крым, Чечня, Белгородская область.