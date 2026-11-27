Согласно исследованию фонда, среди койко-мест 5 тыс. приходится на специализированные учреждения, еще 2 тыс. — на социальные учреждения широкого профиля. Такая инфраструктура способна принять от 50 до 150 тыс. человек в год, то есть всего 2-7% от общего числа бездомных людей.