Трамп блокировал активы правительства Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который вводит санкции в отношении собственности правительства Венесуэлы, находящейся в юрисдикции США. Теперь этими активами нельзя распоряжаться.

«Они заблокированы и не могут быть переведены, оплачены, вывезены, изъяты или иным образом переданы»,— приводит Reuters выдержку из документа.

В мае Министерство торговли США поместило Венесуэлу в группу стран, которые импортируют американскую продукцию, включая товары двойного назначения, и представляют определенную угрозу национальной безопасности.

В начале года США, пытаясь вынудить уйти с поста президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ввели санкции против национальной нефтекомпании PDVSA. Она лишилась крупнейшего для себя рынка и не может получать деньги от своих американских НПЗ.

В конце 2018 года США ввели санкции против Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Эти страны Вашингтон назвал тройкой тирании и пообещал бороться с их антидемократическими режимами.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным действующего президента Мадуро.

О развитии кризиса в Венесуэле — в интервью посла России Владимира Заемского “Ъ”.