США не исключают введение санкций против «Роснефти» из-за торговли с Венесуэлой

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о возможном введении санкций в отношении «Роснефти» как компании, закупающей у Венесуэлы нефть. По словам господина Абрамса, Вашингтон наблюдает «растущую зависимость венесуэльской PDVSA и режима от российского правительства и от "Роснефти"», а перенос штаб-квартиры PDVSA в Москву «стал символом растущих связей Москвы и Каракаса».

«Мы пока еще не сделали этого, но очевидно, что "Роснефть" получает большие деньги от торговли с Венесуэлой. И они закупают все большие объемы нефти у Венесуэлы с большой скидкой, а в обмен продают им продукты нефтепереработки. То есть они помогают Венесуэле и получают от этого прибыль. На каком-то этапе мы должны будем все-таки решить вопрос о возможной реакции на действия "Роснефти"»,— сказал господин Абрамс (цитата по «РИА Новостям»).

В ответ на слова спецпредставителя США «Роснефть» опубликовала заявление, в котором назвала угрозы введения санкций недобросовестной конкуренцией, направленной «на получение преимуществ американскими компаниями на мировом рынке нефти». Компания подчеркнула, что осуществляет операции по поставке венесуэльской нефти только с целью возврата инвестиций, которые были сделаны ей еще до введения санкций США против Венесуэлы.

«Любые попытки ограничить компанию или ее дочерние общества в возврате инвестиций в любых допустимых законодательством формах, в частности, путем поставки венесуэльской нефти и осуществления встречных поставок нефтепродуктов в погашение существующей задолженности или путем участия в совместных предприятиях, будут представлять собой противоправную экспроприацию таких инвестиций со стороны американских властей. В этой связи, компания оставляет за собой право защищать свои инвестиции в соответствующих национальных и международных инстанциях»,— добавили в «Роснефти».

Напомним, санкции США начали действовать против нефтяного сектора Ирана в ноябре 2018 года, а с мая Вашингтон ввел полный запрет на импорт иранской нефти. Еще при президенте Бараке Обаме были заблокированы активы венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA стоимостью в $7 млрд. В то же время российским нефтяным компаниям эти санкции помогли заработать.

О том, как нефтяники монетизировали санкции США — в материале “Ъ”.