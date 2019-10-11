Зеленский назвал разговоры с Путиным шагами к урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным стали первыми шагами к урегулированию конфликта в Донбассе. Президенты двух стран провели три разговора — в июле, августе и сентябре. Последняя их беседа состоялась после обмена заключенными, прошедшего 7 сентября по формуле «35 на 35».

Господин Зеленский в ходе пресс-марафона рассказал журналистам, что был инициатором телефонных разговоров с Владимиром Путиным. «Все звонки совершал я, с меня корона не упадет, и у меня ее, слава богу, нет. Прежде всего, я хочу закончить войну (в Донбассе.— “Ъ”), и я считаю, что с нашей стороны это и были первые шаги навстречу»,— заявил президент Украины (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы лично встретиться с президентом России, но, по его словам, пока их встреча возможна только в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия). Одним из условий проведения этого саммита было разведение сил в Донбассе, но оно уже несколько раз срывалось.

О перспективах встречи в «нормандском формате» читайте в публикации “Ъ” «Донбасс не дает однозначного отвода».