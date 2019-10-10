Очередная попытка разведения войск в Донбассе сорвалась

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили о срыве украинской стороной разведения сил и средств на участках линии соприкосновения в районе Золотого и Петровского. Как сообщили «Интерфаксу» представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинская сторона не ответила на выпущенные в воздух сигнальные ракеты.

«Отвод сорван по вине украинской стороны»,— сообщили в СЦКК. Очередная попытка разведения вооружения состоится завтра.

Представитель Народной милиции ДНР сообщил о боестолкновении между украинскими военными в Донбассе. По их данным, военнослужащие 35-й бригады морской пехоты, которые занимали позиции в районе Петровского, придерживаются «крайне радикальных националистических взглядов» и отказались выполнять приказ своего командования.

Напомним, в Донбассе несколько дней подряд противоборствующие стороны пытаются развести войска в поселках Петровском и Золотом, что послужило бы толчком к активизации переговорного процесса и проведения саммита в «нормандском формате».

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Донбасс не дает однозначного отвода».