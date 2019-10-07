СМИ: сторонники Трампа пытались сменить руководство «Нафтогаза»

Несколько бизнесменов, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его адвокатом Руди Джулиани, пытались сменить руководство в украинской компании «Нафтогаз», сообщило агентство AP со ссылкой на источники. План, по их словам, был сорван проигрышем бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах главы страны.

Собеседники агентства отметили, что через новое руководство «Нафтогаза» планировалось направлять выгодные контракты компаниям, контролируемым союзниками президента США. В центре плана, по словам источников, находились три бизнесмена — два уроженца СССР Лев Парнас и Игорь Фруман и нефтяной магнат из Бока-Ратон (Флорида) Гарри Сарджант III. Господа Парнас и Фруман пожертвовали «сотни тысяч долларов» республиканцам, что помогло предпринимателям получить доступ к высшему руководству партии, утверждает агентство.

Бизнесмены планировали заменить действующего гендиректора «Нафтогаза» Андрея Коболева топ-менеджером компании Андреем Фаворовым, однако победа Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине сорвала план. Собеседники заявили, что после этого министр энергетики США Рик Перри пытался сменить управление «Нафтогаза», но неизвестно, согласовывал ли он свои усилия с соратниками господина Джулиани.

Источники добавили, что три бизнесмена знали о планах господина Трампа сменить посла США на Украине Мари Йованович до того, как она была отозвана. Бывший адвокат президента Джон Дауд, который сейчас представляет интересы господ Парнаса и Фрумана, сообщил, что руководители «Нафтогаза» сами обратились к его клиентам с просьбой помочь заключить сделку. По его словам, речь шла о «законном бизнесе».

Представитель Минэнерго США Шайлин Хайнс сообщила, что министр энергетики США не занимался лоббированием чьих-то интересов. По ее словам, встречи с украинскими чиновниками были попытками министра внести изменения в политику компании и создать условия для беспроблемного ведения бизнеса зарубежных компаний с «Нафтогазом».

В пятницу источники Politico сообщили, что господин Перри призывал президента Украины изменить систему правления «Нафтогаза» и включить в расширенный совет директоров компании представителей США. Днем ранее Politico анонсировало отставку главы Минэнерго США в ноябре.

Politico называет господина Перри одним из «трех друзей» американской администрации по украинской политике вместе с Куртом Волкером, бывшим спецпредставителем США по Украине, и Гордоном Сондлендом, послом США в ЕС. 30 сентября Курт Волкер подал в отставку.

Несколько дней назад демократы отправили Рику Перри письмо с вопросами в рамках процедуры импичмента господину Трампу. В письме демократы запрашивали у министра подробную информацию о его майской поездке на Украину.

Процедура импичмента господина Трампа была инициирована после обнародования содержания телефонного разговора президента США со своим украинским коллегой. В ходе беседы президент США предложил господину Зеленскому начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына главного соперника главы Белого дома на предстоящих президентских выборах.

О том, есть ли основания для вотума недоверия господину Трампу,— в материале “Ъ” «Перетягивание импичмента».

О позиции Киева в разразившемся в США политическом скандале — в материале “Ъ” «На Украину не давят, но она сопротивляется».