Песков прокомментировал слова Трампа о смене власти на Украине
12.10.2026, 07:35
Президент Украины Владимир Зеленский не проявляет требуемой политической воли для урегулирования конфликта с Россией, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый президент.
По словам господина Пескова, президенту Украины нужно принять «очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны». «Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает. Пока он этого не делает»,— заявил «РИА Новости» представитель Кремля.
10 октября господин Трамп заявил, что Украине пришло время выбрать нового президента. По мнению американского лидера, Владимир Зеленский мог неоднократно положить конец конфликту с Россией, но «выбирает этого не делать». Господин Зеленский в ответ на это сказал, что Украина проведет выборы при согласии России на 60-дневное перемирие. Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента истек 20 мая 2024 года. Он продолжает работать, поскольку в стране действует военное положение.