Песков прокомментировал слова Трампа о смене власти на Украине

По словам господина Пескова, президенту Украины нужно принять «очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны». «Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает. Пока он этого не делает»,— заявил «РИА Новости» представитель Кремля.