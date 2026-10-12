Объем госзакупок систем контроля глюкозы в январе—сентябре резко упал
12.10.2026, 07:01
В январе—сентябре в России в рамках госзакупок было приобретено всего два комплекта систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) на общую сумму 71 тыс. руб., следует из данных аналитиков Headway Company. За весь 2025 год на закупку 18 тыс. таких систем было потрачено 977,8 млн руб.
Резкое снижение объемов закупок может быть связано с изменением классификации систем НМГ, поясняют в Headway Company. Под «системами непрерывного мониторинга глюкозы» аналитики понимают именно полноценные комплекты — с сенсором и зарядкой. Именно по такому коду ранее проходили в тендерных документах популярные устройства Lumiflex: в 2025 году их было закуплено на 273 млн руб. В этом году они не попали в выборку, так как теперь проходят в категории «сенсоров НМГ», пояснили “Ъ” в Headway Company.
Но закупки таких сенсоров тоже сокращаются. По данным аналитиков, в январе—сентябре на госторгах было реализовано 2,03 млн упаковок с ними на 6,38 млрд руб. Это меньше соответственно на 36% и 48% год к году.
2025 год в целом был пиковым по объему закупок и комплектов с НМГ-системами, и сенсоров для них, следует из данных Headway Company. Например, сенсоров в 2024 году было закуплено 1,2 млн упаковок почти на 7 млрд руб., в 2023 году — 891 тыс. на 5,3 млрд руб. Полноценных систем для мониторинга в 2024 году было поставлено 177 упаковок на 2,8 млрд руб., в 2023 году — 35 упаковок на 475 тыс. руб.