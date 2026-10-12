Объем госзакупок систем контроля глюкозы в январе—сентябре резко упал

Резкое снижение объемов закупок может быть связано с изменением классификации систем НМГ, поясняют в Headway Company. Под «системами непрерывного мониторинга глюкозы» аналитики понимают именно полноценные комплекты — с сенсором и зарядкой. Именно по такому коду ранее проходили в тендерных документах популярные устройства Lumiflex: в 2025 году их было закуплено на 273 млн руб. В этом году они не попали в выборку, так как теперь проходят в категории «сенсоров НМГ», пояснили “Ъ” в Headway Company.