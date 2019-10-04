СМИ анонсировали отставку главы Минэнерго США

Министр энергетики США Рик Перри в следующем месяце намерен объявить об отставке, сообщает Politico со ссылкой источники. Как ожидается, министерство возглавит его заместитель Дэн Бруйетт, как минимум на некоторое время. Как утверждают собеседники издания, планируемый уход господина Перри не связан с расследованием по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа.

Поводом для расследования стало то, что американский президент в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы призвал того инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих выборах в 2020 году. Из-за разгоревшегося скандала Белый дом США обнародовал расшифровку переговоров, а вот Киев свою версию стенограммы публиковать не готов.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Перетягивание импичмента».