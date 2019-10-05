СМИ: Вашингтон просил Зеленского включить в совет директоров «Нафтогаза» представителей США

Министр энергетики США Рик Перри призывал президента Украины Владимира Зеленского изменить систему правления государственной компании «Нафтогаз» и включить в расширенный совет директоров компании представителей США, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. Как утверждает издание, роль господина Перри в давлении администрации Белого дома на чиновников Киева намного выше, чем казалось ранее. Днем ранее Politico анонсировало отставку главы Минэнерго США в ноябре.

По словам источников Politico, американский министр энергетики настаивал на изменении системы организации украинской нефтегазовой компании ради искоренения коррупции. По информации издания, в качестве кандидатов в совет директоров «Нафтогаза» Рик Перри предлагал своих кандидатов, в том числе двух руководителей из энергетической отрасли из Техаса, родного штата министра.

В министерстве энергетики США подтвердили Politico, что господин Перри советовал расширить совет директоров «Нафтогаза», но затруднились ответить, предлагал ли американский министр своих кандидатов. В Белом доме от комментариев отказались.

Как сообщает издание, Рик Перри неоднократно лично встречался с Владимиром Зеленским, в том числе в Польше в конце августа, где между тремя странами — США, Польшей и Украиной — был подписан меморандум о взаимопонимании по поставкам газа. Господин Перри также присутствовал на инаугурации господина Зеленского в Киеве.

Politico называет Рика Перри одним из «трех друзей» американской администрации по украинской политике вместе с Куртом Волкером, бывшим спецпредставителем США по Украине, и Гордоном Сондлендом, послом США в ЕС. 30 сентября Курт Волкер подал в отставку.

Несколько дней назад демократы отправили Рику Перри письмо с вопросами в рамках процедуры импичмента Дональду Трампу. В письме демократы запрашивали у министра подробную информацию о его майской поездке на Украину.

Процедура импичмента Дональду Трампу была инициирована после обнародования содержания телефонного разговора президента США со своим украинским коллегой. В ходе беседы Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына главного соперника главы Белого дома на предстоящих президентских выборах.

О позиции Киева в разразившемся в США политическом скандале — в материале “Ъ” «На Украину не давят, но она сопротивляется».