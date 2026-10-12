Волатильность в крови

При этом число пациентов, закупающих различные устройства и расходники для контроля глюкозы в рознице самостоятельно, в этом году заметно выросло. Согласно данным «Эвотора», в январе—июне продажи глюкометров в натуральном выражении увеличились на 18% год к году, тест-полосок для них — на 34%, систем непрерывного мониторинга глюкозы — на 43%, ланцетов — на 64%. Такая динамика обусловлена тем, что льготное обеспечение все еще не всегда стабильно: пациентам зачастую сложно получать рецепты на подобные устройства, а в системе госзакупок возникают задержки и сбои, отмечает Юлия Панкова.