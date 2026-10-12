Волатильность в крови

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Объем госзакупок систем контроля глюкозы упал после роста
12.10.2026, 07:00
В январе—сентябре в России резко сократился объем госзакупок готовых систем непрерывного мониторинга глюкозы — всего до двух комплектов. Закупки отдельных сенсоров к ним тоже снизились по сравнению с 2025 годом: на треть — в упаковках, почти вполовину — в деньгах. Спад показателей может быть связан с изменением классификации и высокой базой 2025 года. Сейчас запасы систем мониторинга в регионах есть, уверяют в Минздраве.
В январе—сентябре в России в рамках госзакупок было приобретено всего два комплекта систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) на общую сумму 71 тыс. руб., следует из данных аналитиков Headway Company. За весь 2025 год на закупку 18 тыс. таких систем было потрачено 977,8 млн руб.
Резкое снижение объемов закупок может быть связано с изменением классификации систем НМГ, поясняют в Headway Company.
Под «системами непрерывного мониторинга глюкозы» аналитики понимают именно полноценные комплекты — с сенсором и зарядкой. Именно по такому коду ранее проходили в тендерных документах популярные устройства Lumiflex: в 2025 году их было закуплено на 273 млн руб. В этом году они не попали в выборку, так как теперь проходят в категории «сенсоров НМГ», пояснили “Ъ” в Headway Company.
Но закупки таких сенсоров тоже сокращаются. По данным аналитиков, в январе—сентябре на госторгах было реализовано 2,03 млн упаковок с ними на 6,38 млрд руб. (см. график). Это меньше соответственно на 36% и 48% год к году.
2025 год в целом был пиковым по объему закупок и комплектов с НМГ-системами, и сенсоров для них, следует из данных Headway Company. Например, сенсоров в 2024 году было закуплено 1,2 млн упаковок почти на 7 млрд руб., в 2023 году — 891 тыс. на 5,3 млрд руб. Полноценных систем для мониторинга в 2024 году было поставлено 177 упаковок на 2,8 млрд руб., в 2023 году — 35 упаковок на 475 тыс. руб.
В Минздраве, изучив эти данные, заявили “Ъ”, что сейчас запас систем непрерывного мониторинга глюкозы для обеспечения детей и беременных в регионах есть. «Закупки осуществляются централизованно ФКУ ФЦПиЛО в соответствии с заявками регионов»,— добавили там.
Резкий рост числа заключенных контрактов в 2025 году может объясняться тем, что с этого времени в России полноценно заработало льготное обеспечение беременных женщин системами НМГ, отмечает директор по проектам АНО «Диаресурс» Юлия Панкова. По данным Минздрава, в этом году в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» НМГ были обеспечены более 66 тыс. беременных и более 64 тыс. детей в возрасте от 2 до 17 лет (см. “Ъ” от 21 сентября).
Сейчас получить систему НМГ по льготе по решению врачебных комиссий могут страдающие диабетом дети до 17 лет и беременные, а также взрослые с подтвержденной инвалидностью. Как отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 9 октября, сейчас прорабатывается вопрос о льготном обеспечении такими системами и студентов.
При этом число пациентов, закупающих различные устройства и расходники для контроля глюкозы в рознице самостоятельно, в этом году заметно выросло. Согласно данным «Эвотора», в январе—июне продажи глюкометров в натуральном выражении увеличились на 18% год к году, тест-полосок для них — на 34%, систем непрерывного мониторинга глюкозы — на 43%, ланцетов — на 64%. Такая динамика обусловлена тем, что льготное обеспечение все еще не всегда стабильно: пациентам зачастую сложно получать рецепты на подобные устройства, а в системе госзакупок возникают задержки и сбои, отмечает Юлия Панкова.