Глава МЧС России прилетел в Пхеньян на переговоры

В декабре прошлого года Россия и КНДР подписали меморандум о подготовке специалистов и научно-техническом сотрудничестве. В июле прошлого года, делегация МЧС уже посещала Пхеньян, инспектируя корейские объекты по предотвращению ЧС и проводя переговоры о технологическом обмене.