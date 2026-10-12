Глава МЧС России прилетел в Пхеньян на переговоры
Глава МЧС России Куренков прибыл в Пхеньян для переговоров по предотвращению ЧС
12.10.2026, 07:24
В аэропорту российскую делегацию встретили министр по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий КНДР Ким Чхоль Нам и временный поверенный в делах посольства России Владимир Топеха. Это первый визит господина Куренкова в Северную Корею.
В декабре прошлого года Россия и КНДР подписали меморандум о подготовке специалистов и научно-техническом сотрудничестве. В июле прошлого года, делегация МЧС уже посещала Пхеньян, инспектируя корейские объекты по предотвращению ЧС и проводя переговоры о технологическом обмене.