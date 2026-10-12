Axios: Трамп взбешен из-за отношения Зеленского к помощи США
12.10.2026, 07:17
Президент США Дональд Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский относится к американской помощи без должной благодарности, сообщает Axios со ссылкой на одного из чиновников Белого дома. Это очень злит господина Трампа, утверждает собеседник портала.
«Трамп действительно взбешен. Он считает, что Зеленский принимает помощь США как должное»,— цитирует Axios представителя администрации.
Президенту США не нравится и то, что Украина не собирается прекращать удары по российским НПЗ, даже несмотря на дизельную сделку Москвы и Вашингтона. По информации Axios, Дональд Трамп убежден, что эти удары провоцируют рост цен на бензин в США. В разговоре с порталом американские чиновники заявили, что удары Украины «вредят отношениям Зеленского с Трампом сильнее, чем наносят ущерб самой России». До этого, по информации Financial Times, переговорщики США пригрозили Украине, что Вашингтон может прекратить передачу разведданных Киеву, если атаки по объектам продолжатся.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Украине нужен новый президент. По его мнению, господин Зеленский мог уже не раз закончить конфликт с Россией, но «выбирает этого не делать».