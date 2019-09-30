Курт Волкер выпал в отставку

Конфликт вокруг президента США Дональда Трампа, разгоревшийся после обнародования его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, унес первую жертву: в отставку подал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Его подозревают в том, что он играл одну из ведущих ролей в оказании давления на украинского лидера для получения компромата на вероятного демократического кандидата на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. В Вашингтоне, Москве и Киеве пытаются понять последствия новой отставки в администрации Трампа и ее влияние на будущую роль США в урегулировании конфликта в Донбассе.

Охота на Курта Волкера

Последние данные о том, в какой стадии находится расследование вопроса о возможности вынесения импичмента Дональду Трампу в Конгрессе США, сообщила в конце прошлой недели спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По ее словам, график рассмотрения процедурных вопросов только вырабатывается, однако контролирующие нижнюю палату демократы полны решимости «действовать оперативно» и завершить работу до конца года. По словам госпожи Пелоси, среди потенциальных свидетелей, которым будут направлены повестки для дачи показаний в комитете по разведке Палаты представителей,— адвокат президента Трампа Руди Джулиани, госсекретарь Майкл Помпео и теперь уже бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Об уходе Курта Волкера, назначенного на пост спецпредставителя США по Украине в 2017 году, стало известно на следующий день после публикации жалобы анонимного осведомителя, обвинившего президента Трампа в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. По данным The Washington Post, его заявление об отставке легло на стол госсекретаря Помпео уже через несколько часов после появления сообщений о том, что конгрессмены намерены вызвать Курта Волкера для дачи показаний по украинскому делу.

Законодатели хотят выяснить, действительно ли Курт Волкер, выступая от имени США, помогал частному лицу, адвокату президента Руди Джулиани, устанавливать контакты с украинскими властями. По данным источников газеты, сам Волкер старался развести личные интересы главы Белого дома и государственные интересы США. «Он очень переживал, что Джулиани портит отношения. Там был новый президент с новым мандатом. Он нуждался в помощи Запада, особенно США. А что делал Трамп? Посылал туда Джулиани. Курт злился, что его деятельность саботируют»,— рассказал источник издания.

В свою очередь, Руди Джулиани в конце прошлой недели обнародовал сообщение, якобы присланное ему Куртом Волкером 18 июля: «Отличный был завтрак сегодня. Как договаривались, соединяю тебя с (советником Зеленского.— “Ъ”) Андреем Ермаком, он очень близок президенту Зеленскому. Предлагаю провести совместный звонок в понедельник — как насчет 10 или 11 утра по Вашингтону?» Руди Джулиани использовал это сообщение, чтобы доказать: он действовал не по своей воле, а в интересах Госдепа.

Госдепартамент, однако, утверждает, что именно Андрей Ермак попросил Курта Волкера познакомить его с Руди Джулиани. Причиной могло стать то, что тот часто высказывался по украинским вопросам. По данным собеседника издания Politico в Белом доме, карьерный дипломат Курт Волкер должен был знать, что подключать к переговорам Руди Джулиани — частное лицо — нецелесообразно.

Тем не менее другие собеседники издания подтверждают, что Курт Волкер искал нестандартные методы для отстаивания интересов США. «Джулиани уже всем этим занимается, а тут украинцы спрашивают: "Что делать?" Ты можешь ответить: "Не разговаривайте с Джулиани", но ты, правда, дашь такой совет, если знаешь, что он разозлит Трампа?» — объясняет дилемму Курта Волкера Дэниел Фрид, бывший посол США в Польше и работник Госдепа с 40-летним стажем.

По данным осведомителя, которого The New York Times называет сотрудником ЦРУ, Курт Волкер отправился в Киев 26 июля — на следующий день после того самого телефонного разговора Трампа с Зеленским, который и вызвал нынешний скандал. Там он вместе с Гордоном Сондлендом, послом США в ЕС, якобы консультировал украинские власти, как им лучше «разобраться» в просьбах американского президента.

Курт Волкер Киеву товарищ

Если в Вашингтоне пытаются понять роль Курта Волкера в «украинском скандале», грозящем импичментом президенту Трампу, то в Киеве размышляют над тем, как эта история скажется на отношениях с США и урегулировании в Донбассе.

Одним из первых на уход Курта Волкера отреагировал экс-президент Петр Порошенко, назвавший это «тревожным известием». «Ты установил новый высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия, который непросто будет превзойти любому последователю. Благодарю тебя, Курт»,— написал в Twitter господин Порошенко, ныне возглавляющий парламентскую партию «Европейская солидарность».

Ему вторил бывший глава МИДа Павел Климкин. «Курт Волкер — это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы ему были небезразличны — это очень редко случается в политике. Спасибо большое, Курт. Очень жаль. Это только начало»,— написал господин Климкин в Facebook.

В похожих выражениях попрощался с Куртом Волкером и Святослав Вакарчук, лидер парламентской партии «Голос». «За время своей работы спецпредставитель Волкер проделал потрясающую работу для мирового сообщества, для Украины и особенно для установления мира на Донбассе. Нам будет не хватать его опыта и его преданности. Спасибо, Курт Волкер!» — написал Святослав Вакарчук в Facebook.

Из всех парламентских фракций только «Оппозиционная платформа — За жизнь» негативно оценила роль господина Волкера в деле урегулирования конфликта на востоке Украины.

В заявлении председателя политсовета партии Виктора Медведчука говорится, что Курт Волкер всегда действовал лишь в интересах Петра Порошенко, последователя «идеологии антироссийской истерии и пещерной русофобии». По мнению господина Медведчука, процесс мирного урегулирования в Донбассе был сорван именно по вине бывшего спецпредставителя США. «Независимо от того, что стало спусковым механизмом этой отставки, данное событие свидетельствует: Волкер окончательно и бесповоротно провалил переговоры по мирному урегулированию конфликта на Донбассе»,— убежден Виктор Медведчук.

В то же время сам президент Зеленский, только что вернувшийся из США, отставку Волкера не комментирует. При этом украинские политики и эксперты обращают внимание на то, что после обнародования его телефонного разговора с президентом Трампом, в котором украинский президент жалуется на недостаточную дружелюбность экс-посла США в Киеве и предъявляет претензии лидерам стран ЕС, господин Зеленский явно пребывает не в духе.

«Наш президент не имел опыта и не мог знать, что и как отвечать. У него нехватка опыта — отсюда пассажи в сторону ЕС. Нам нужно адекватно относиться и поддержать Зеленского. Ему тяжело, и тяжело держать удар»,— прокомментировала непростую ситуацию, в которой оказался украинский президент, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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Не совсем циничен и совсем не динамичен

В свою очередь, в Москве видят роль Курта Волкера в сознательном затягивании выполнения минских соглашений и нежелании способствовать урегулированию в Донбассе.

«Наверно, Курт Волкер не был в своей миссии особо циничен, скорее он искренне верил в то, что отстаивал. Но результат, как известно, ноль. Думаю, по той простой причине, что предметом его веры всегда оставались США, а не Украина»,— написал на своей странице в Facebook глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев.

По мнению господина Косачева, «тупо настаивая на исключительной ответственности Москвы за происходящее на украинском юго-востоке», Курт Волкер «оказал медвежью услугу Киеву», своими действиями затянув реализацию минских договоренностей всеми заинтересованными сторонами.

Схожего мнения придерживаются коллеги господина Косачева в верхней палате российского парламента.

«Будем расценивать отставку Волкера как добрый знак, что вместо него, наконец, появится человек, который захочет нормализации ситуации на Украине, особенно на ее юго-востоке»,— заявил «РИА Новости» первый зампред комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии «РИА Новости» выразил мнение о том, что уход Курта Волкера может быть связан с нежеланием «попасть в жернова» американских внутриполитических разборок. Что же касается роли господина Волкера в урегулировании конфликта в Донбассе, то ее российский депутат также оценивает негативно. «Основное для Украины и важный момент для Европы — это выполнение минских договоренностей. Я считаю, что здесь американцы не то что не помогали решать эту задачу, они долгое время противодействовали этому, а сейчас в настоящее время они бездействуют. Я не считаю, что Волкер добился каких-то видимых результатов, я их лично не вижу»,— заявил Алексей Чепа.

Вадим Гурвич, Сергей Строкань; Матвей Шиманов, Киев