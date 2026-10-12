Терабайтам назвали цену

Рост рынка на 20% показывает, что спрос на большие данные и ИИ держится на конкретных бизнес-задачах, а не только на интересе к новым технологиям, полагает руководитель направления ИИ компании Т1 Сергей Голицын. По его словам, главное ограничение для рынка — это вычислительные ресурсы. Поставки серверов с мощными графическими процессорами через параллельный импорт сократились с нескольких тысяч в 2024 году до десятков в 2026-м, а их аренда к концу 2025-го подорожала почти на 30% — поэтому, говорит он, обучать большие модели могут пока только крупнейшие игроки. Альтернативы, добавляет Сергей Голицын, появляются, но медленно — компании присматриваются к китайской продукции, но ПО нужно адаптировать под новые платформы. Также, полагает эксперт, рост сдерживает дефицит качественных данных и кадров — «специалистов по машинному обучению готовят медленнее, чем растет спрос, поэтому проекты дорожают».