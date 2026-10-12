Терабайтам назвали цену

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Эксперты оценили объем российского рынка больших данных и ИИ
12.10.2026, 07:30
Российский рынок больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) за 2025 год вырос сразу на 20%, до 528 млрд руб., следует из имеющегося у “Ъ” исследования Ассоциации больших данных. По итогам 2026-го, по ожиданиям экспертов, темпы роста могут замедлиться — проекты с быстрой отдачей компании завершили, а следующие потребуют больше ресурсов и затрат. Среди факторов, сдерживающих развитие рынка,— дефицит вычислительных мощностей, нехватка качественных данных и специалистов по машинному обучению.
Объем рынка больших данных и ИИ в 2025 году вырос с 439 млрд до 528 млрд руб., или на 20%, сообщается в совместном исследовании Ассоциации больших данных (АБД, объединяет «Сбер», «Яндекс», VK и другие), консалтинговой компании Б1 и портала TAdviser. Такие темпы роста вдвое превзошли динамику ИТ-рынка в целом (около 10%).
Отмечается, что если в 2024 году ключевым драйвером было импортозамещение, то в 2025-м динамику обеспечило активное развитие ИИ-платформ, а также инфраструктуры для масштабирования этой технологии и практического использования данных.
«Мы надеемся на сохранение тренда, хотя видим сигналы замедления всего рынка ИКТ»,— сказал “Ъ” директор АБД Илья Кананыкин.
Расчеты объема рынка были сделаны по трем сегментам: «услуги», «программное обеспечение», «инфраструктура». Самый быстрый рост продемонстрировала инфраструктура (плюс 42%, до 96 млрд руб.). Это произошло за счет высокого спроса на облачные сервисы, увеличения продаж специализированных серверов и систем хранения, а также общего подорожания ИТ-оборудования и роста спроса на него.
Среди программных решений динамичнее всего развивалось направление «ИИ-платформы» (плюс 36%, до 60 млрд руб.), что обусловлено переходом генеративного ИИ от пилотных проектов к решению прикладных задач — по данным АБД, около 70% крупных компаний уже используют его хотя бы в одной бизнес-функции. Наконец, в сегменте услуг самые высокие темпы показали «рекламные дата-продукты» (плюс 30%, до 86 млрд руб.).
ИИ — драйвер всего рынка, отмечает Илья Кананыкин, но эта технология не может существовать без данных, которые требуются для обучения моделей, поиска информации и автоматизации операций.
«Мы рассчитываем на повышение доступности данных, снятие регуляторных барьеров и способствование развитию рынка данных в РФ»,— говорит он. В ближайшие годы, полагает Илья Кананыкин, развитие рынка также будет определяться суверенным, национальным ИИ и усилением требований к локализации данных. Дальнейший рост в АБД связывают со скоростью перехода компаний от отдельных проектов к промышленному применению ИИ.
Рост рынка на 20% показывает, что спрос на большие данные и ИИ держится на конкретных бизнес-задачах, а не только на интересе к новым технологиям, полагает руководитель направления ИИ компании Т1 Сергей Голицын. По его словам, главное ограничение для рынка — это вычислительные ресурсы. Поставки серверов с мощными графическими процессорами через параллельный импорт сократились с нескольких тысяч в 2024 году до десятков в 2026-м, а их аренда к концу 2025-го подорожала почти на 30% — поэтому, говорит он, обучать большие модели могут пока только крупнейшие игроки. Альтернативы, добавляет Сергей Голицын, появляются, но медленно — компании присматриваются к китайской продукции, но ПО нужно адаптировать под новые платформы. Также, полагает эксперт, рост сдерживает дефицит качественных данных и кадров — «специалистов по машинному обучению готовят медленнее, чем растет спрос, поэтому проекты дорожают».
По мнению бизнес-архитектора проектов ИИ экосистемы «Авандок» ГК «КОРУС Консалтинг» Алексея Борщова, главная проблема рынка — разрыв между пилотными проектами и масштабированием ИИ-решений. Самая типичная причина — отсутствие интеграции ИИ с прикладными системами. Как говорит эксперт, деньги вкладываются в инфраструктуру и ИИ-платформу, но само по себе это не дает реального результата для бизнеса. Алексей Борщов полагает, что рост рынка по итогам 2026 года сохранится примерно на уровне 20%, но акцент сместится к «прикладному слою». Сергей Голицын чуть сдержаннее в оценках, прогнозируя рост на 15%. «Темпы роста замедлятся: компании уже реализовали часть сценариев с быстрой отдачей, а следующие проекты требуют больше вычислительных ресурсов и затрат на внедрение»,— поясняет он.
Газета «Коммерсантъ» №188/Пот 12.10.2026, стр. 2