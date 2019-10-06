МИД России назвал враждебной акцией допрос депутата Юмашевой в США

Российский МИД назвал «очередной враждебной акцией» допрос члена комитета Госдумы по международным делам Инги Юмашевой («Единая Россия»). Ее задержали в аэропорту Нью-Йорка 5 октября, и в течение часа российского депутата допрашивал сотрудник ФБР. С чем был связан допрос, пока не известно.

Из-за инцидента МИД РФ выразил США «решительный протест». По мнению ведомства, действия американских властей нацелены «на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений». Как считает МИД, политика Вашингтона «недальновидна и опасна».

«Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб. <…> Тем, кто принимает решения в Вашингтоне, стоит задуматься, куда может завести систематическое нагнетание напряженности в отношениях с Россией»,— говорится в заявлении министерства.

Инга Юмашева приехала в США на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». Посольство России в США направило ноту протеста из-за допроса депутата. Как рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов, госпоже Юмашевой задавали «непонятные и неприемлемые вопросы». Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инцидент «циничной провокацией». Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов призвал российских парламентариев задуматься, насколько целесообразно ездить в США.

Инга Юмашева родилась 11 марта 1985. Окончила Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности связи с общественностью (2007), Дипакадемию по специальности международные отношения (2011). В 2004–2010 работала ведущей на телеканале «Россия». В 2010–2014 — на радио «Маяк» и «Вести ФМ». Корреспондент кремлевского и правительственного пулов, освещала летние ОИ-2012 в Лондоне, Универсиаду-2013 в Казани, зимние ОИ-2014 в Сочи. С 2014 — ведущая программ «Проекты развития», «Вести. Утро», «Вести» на телеканалах «Россия 24» и «Россия 1». Лауреат премии в области развития общественных связей «PRоба — IPRA Golden Awards» (2005).

В конце сентября между Россией и США разразился новый скандал, когда десять российских дипломатов не смогли получить визу, чтобы посетить сессию ГА ООН. Из-за невыдачи виз также сорвалась поездка российских дипломатов на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». США причину отказа в визах раскрывать не стали.

Подробнее о допросе госпожи Юмашевой — в материале “Ъ” «Депутатом Госдумы заинтересовалось ФБР».

Подробнее о визовом скандале — в материале “Ъ” «Ни виз, ни паспортов».