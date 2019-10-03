Российские дипломаты не попали на «Диалог Форт-Росс» из-за проблем с визами США

Поездка российских дипломатов на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» сорвалась из-за того, что им вовремя не выдали визы США. Инцидент произошел на этой неделе, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Данный формат нацелен на укрепление через общественную дипломатию взаимопонимания и стимулирование двустороннего сотрудничества. Видимо, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились»,— сказала она на брифинге (цитата по ТАСС).

По словам госпожи Захаровой, практика затягивания выдачи американских виз приобрела регулярный характер. При этом она заявила, что Россия не создает подобных сложностей американским гражданам, и открыта к делегационным обменам. «К сожалению, встречной готовности, мягко говоря, мы не наблюдаем»,— отметила представитель МИД России.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что организация обеспокоена сложившейся ситуацией. Он отметил, что накануне, 2 октября, визовый вопрос обсуждался с принимающей стороной — 2 октября.

Напомним, ранее Москва направила официальную жалобу в ООН из-за того, что десять российских дипломатов не смогли получить визу, чтобы посетить сессию Генассамблеи. Они должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова. США причину отказа визы раскрывать не стали и сослались на индивидуальный порядок при рассмотрении заявок, а также на конфиденциальность информации. Кремль обвинил Вашингтон в нарушении международных обязательств.

Подробнее о визовом скандале — в материале “Ъ” «Бьют не по паспорту, а по визе».