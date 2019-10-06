Посольство РФ в США направило ноту протеста из-за допроса депутата Инги Юмашевой

В аэропорту Нью-Йорка сотрудник ФБР устроил допрос депутата Госдумы, члена комитета по международным делам Инги Юмашевой, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посла РФ в США Анатолия Антонова. По его словам, допрос продолжался около часа, в ходе которого сотрудник американской спецслужбы задавал «абсолютно непонятные, неясные и неприемлемые вопросы», а также предлагал госпоже Юмашевой пообщаться «в неформальной обстановке».

«Она была задержана в аэропорту Нью-Йорка. Ее попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал ее допрашивать в течение часа»,— сообщил господин Антонов. Дипломатическое ведомство направило ноту протеста в Госдепартамент США. Отмечается, что депутат Госдумы прибыла в США на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что поездка российских дипломатов на форум сорвалась из-за того, что им вовремя не выдали визы США. Инцидент произошел на этой неделе.

Напомним, Москва направила официальную жалобу в ООН из-за того, что десять российских дипломатов не смогли получить визу, чтобы посетить сессию Генассамблеи. Они должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова. США причину отказа визы раскрывать не стали и сослались на индивидуальный порядок при рассмотрении заявок, а также на конфиденциальность информации. Кремль обвинил Вашингтон в нарушении международных обязательств.

Подробнее о визовом скандале — в материале “Ъ” «Бьют не по паспорту, а по визе».