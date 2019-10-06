Депутатом Госдумы заинтересовалось ФБР

Вокруг российско-американского форума «Диалог Форт-Росс», который уже упоминался в контексте невыдачи виз российским дипломатам, возник новый скандал. Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая все же смогла вылететь в США для участия в мероприятии, была допрошена сотрудниками ФБР в нью-йоркском аэропорту. Сотрудник спецслужбы также предлагал ей пообщаться еще раз, в «неформальной обстановке». В Москве на это отреагировали жестко: МИД РФ назвал ситуацию «наглой провокацией», а коллеги по парламенту заявили, что действия американских властей нарушают не только международные обязательства, но и «элементарные правила приличия».

Новый скандал в российско-американских отношениях разразился в ночь с субботы на воскресенье. Около часа ночи по московскому времени (в Вашингтоне тогда было 18:00) посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прилетевшую в Нью-Йорк для участия в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс» по дипломатическому паспорту, задержали и в течение часа допрашивали сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США. «Более того, ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке и продолжить это общение»,— добавил господин Антонов.

«Диалог Форт-Росс» проходит в Калифорнии, неподалеку от крепости, принадлежавшей Российской Империи с 1812 по 1841 год. «Данный формат нацелен на укрепление через общественную дипломатию взаимопонимания и стимулирование двустороннего сотрудничества»,— говорила на брифинге в четверг, 3 октября, представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако негативный фон появился уже тогда. Так, по словам госпожи Захаровой, сотрудники российского МИДа не смогут посетить форум, потому что им не выдали американскую визу. «Практика затягивания выдачи российским делегациям американских виз и даже прямого отказа в выдаче виз приобрела широкий и, к сожалению, регулярный характер»,— констатировала она.

По данным “Ъ”, делегацию дипломатов должен был возглавить директор Департамента внешнеполитического планирования Олег Степанов.

«Американское правительство топит двусторонние отношения по полной. “Диалог Форт-Росс” до сих пор был изолирован от политизации и рассматривался как площадка добрых дел,— писал господин Степанов на своей странице в Facebook.— Теперь, похоже, рушат и его. Эпизод с Ингой Юмашевой — явный сигнал о том, что данный формат двустороннего общественного диалога стал нежелательным для США. Печально».

Однако случай с Ингой Юмашевой вызвал куда более резкую реакцию Москвы. Еще ночью посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту протеста, а утром МИД РФ «заявил решительный протест» в связи с инцидентом. «Это очередная враждебная акция против России и ее представителей, явно нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений»,— отметили в ведомстве. «Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию»,— добавил, в свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Американские спецслужбы творят что хотят. Невзирая ни на миссию, ни на дипломатический статус, ни на элементарные приличия в межгосударственных отношениях. От этой истории очень дурно пахнет,— написал в своем Facebook глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев.— Пока авторство провокации — за спецслужбами. Но если от этих действий не дистанцируются конгрессмены, равно как и президент США, дурной запах распространится и на Холме с Белым домом. Дополнительно отравляя и без того затхлую атмосферу двусторонних отношений».

Сама Инга Юмашева отказалась давать подробные комментарии, пояснив “Ъ”, что «посол Анатолий Антонов исчерпывающе все сказал». Она лишь отметила, что по-прежнему находится в США и намерена принять участие в «Диалоге Форт-Росс».

Как заявил “Ъ” российский эксперт по международному праву, пожелавший остаться неизвестным, дипломатический паспорт сам по себе не дает привилегий при поездке в США на мероприятие такого рода.

«Учитывая, что конференция созвана общественной организаций, у Инги Юмашевой, скорее всего, была туристическая или деловая виза: B1 или B2. А для инспектора иммиграционной службы значение имеет не цвет паспорта и не должность, которую занимает человек на родине, а только категория визы». Кроме того, собеседник “Ъ” отметил, что общение с въехавшими в страну иностранцами не относится к зоне юрисдикции ФБР. «Это юрисдикция Министерства национальной безопасности,— сказал эксперт.— Поэтому если там действительно был сотрудник ФБР, то это была настоящая провокация. В таком случае этот сотрудник ждал конкретного депутата по указанию сверху».

Кирилл Кривошеев, Елена Черненко