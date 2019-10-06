Володин назвал провокацией допрос депутата Юмашевой в США

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США в очередной раз нарушили свои международные обязательства, устроив допрос члена комитета по международным делам Инги Юмашевой (депутат Госдумы от «Единой России»). Ее задержали в аэропорту Нью-Йорка, и в течение часа российского депутата допрашивал сотрудник ФБР. С чем был связан допрос, не ясно. Депутат Госдумы приехала в США на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс».

«Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, участвует в непростом диалоге. И поведение спецслужб США в связи с этим можно оценить только как циничную провокацию»,— считает Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. По мнению спикера, в США «есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений».

Посольство России в США ранее направило ноту протеста из-за допроса Инги Юмашевой. Как утверждает посол РФ в США Анатолий Антонов, госпоже Юмашевой задавали «непонятные и неприемлемые вопросы». Сама депутат отказалась приводить подробности допроса, заявив «РИА Новости», что ситуацией занимаются российские дипломаты.

Напомним, новый скандал между Россией и США разразился в конце сентября, когда десять российских дипломатов не смогли получить визу, чтобы посетить сессию ГА ООН. Из-за невыдачи виз также сорвалась поездка российских дипломатов на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». Москва направила официальную жалобу в ООН. США причину отказа в визах раскрывать не стали.

Подробнее о развитии скандала — в материале “Ъ” «Ни виз, ни паспортов».